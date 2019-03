Roadmap: Das erwartet euch in den kommenden Monaten!

Ab heute ist endlich der Battle-Royale-Modus Firestorm in Battlefield V verfügbar, doch auch in den kommenden Monaten wollen euch EA und DICE mit weiteren frischen Inhalten bei der Stange halten. Was man alles geplant hat, wurde nun anhand einer Roadmap dargelegt.

Spieler des aktuellen Shooters Battlefield V dürfen sich in den kommenden Monaten über viele weitere neue Inhalte zum Spiel freuen. Das wird nun anhand der neuen Roadmap deutlich, die EA und DICE pünktlich zum Release des ersehnten Battle-Royale-Modus Firestorm veröffentlicht haben.

Nach "Chapter 1: Overture" und "Chapter 2: Lightning Strikes" wurde im Rahmen des Live-Service namens "Tides of War" nun die nächste Runde mit "Chapter 3: Trials by Fire eingeläutet. Im Fokus steht hier der Firestorm-Modus, im April folgen aber auch neue Combined-Arms-Missionen, im Mai die neue Map "Mercury" und im Juni ein neuer Modus namens "Outpost", der sich wohl an Hardcore-Spieler richtet. Zu den wöchentlichen Belohnungen dieser neuen Phase des Live-Service gehören außerdem sechs neue Waffen.

Im Juni startet dann "Chapter 4: Defying the Odds". Das nächste Kapitel bringt neue Karten und Spielmodi mit sich, darunter unter anderem die Maps "Marita" und "Urban Combat". Weitere Details folgen zu gegebener Zeit. Und auch im Herbst müsst ihr nicht auf neue Inhalte verzichten, denn hier soll dann der Startschuss für "Chapter 5" fallen. In Battlefield V wird also noch lange Zeit Neues geboten sein.