Anlässlich des Verkaufsstarts der Deluxe Edition von Battlefield V hat Entwickler DICE unlängst einen Livestream abgehalten, in dessen Rahmen man auch die ersten Inhalte nach dem Release datiert hat.

Schon zeitnah nach der Veröffentlichung von Battlefield V werdet ihr euch noch in diesem Jahr auf die ersten neuen Inhalte für den First-Person-Shooter freuen dürfen. Das hat DICE nun in einem Livestream zum Launch des Titels im Detail bekannt gegeben.

Bereits ab dem 04. Dezember wird es die ersten neuen Inhalte geben. An diesem Dienstag dürft ihr euch demnach auf die Veröffentlichung der auf Panzer fokussierten Map "Panzerstorm" freuen; im Livestream wurden auch erste Szenen aus der in Belgien angesiedelten Karten demonstriert. Die Map wird in Zusammenarbeit mit DICE LA entwickelt.

Am gleiche Tag erhält auch der Trainingsplatz aka die "Practice Range" Einzug in das Spiel. Der Schießplatz ist dabei deutlich größer als noch in Battlefield 4 und lässt euch alle Waffen und Fahrzeuge, die es im Shooter gibt, in aller Ruhe an Dummies ausprobieren. So könnt ihr alle Waffencharakteristiken und Stärken in einer sicheren Umgebung kennenlernen. Außerdem könnt ihr euch gegen die KI in Luftkämpfen messen. Laut DICE ist das alles aber erst der Anfang und es sollen weitere Features, Optionen und Möglichkeiten basierend auf dem Spieler-Feedback dazu kommen.

Ein drittes Feature, das es zum 04. Dezember geben wird, ist indes die Individualisierungsmöglichkeit von Fahrzeugen. Und zu guter letzt gibt es mit "The Last Tiger" auch das finale War-Stories-Kapitel zu diesem Termin.

Weiter geht es anschließend schon am 06. Dezember wenn das erste Kapitel von "Tides of War" beginnt. In "Overture" wird ein neues Fortschrittssystem integriert, das eigene kosmetische Gegenstände, Herausforderungen und Missionen mit sich bringt.