EA hat unlängst bestätigt, dass es nicht vor 2021 ein neues Battlefield geben wird. Wer deshalb noch in Battlefield V einsteigen möchte, bekommt ein Jahr nach dem ursprünglichen Release nun eine neue Gelegenheit.

Pünktlich zum Start von "Kapitel 5: Pazifikkrieg" und in das zweite Jahr neuer Inhalte, gibt es von Battlefield V nun auch eine komplett neue Edition zu erwerben. Ab heute ist die sogenannte Jahr 2 Edition verfügbar, eine umfassende neue Spielversion, die neben dem einstigen Hauptspiel auch das gesamte Arsenal an Waffen, Fahrzeugen und Outfits bietet, die in den vorherigen DLC-Kapiteln 1 bis 4 im Rahmen des Live-Service "Tides of War" veröffentlicht wurden.

Damit erhalten Spieler pünktlich zum Start des kostenlosen fünften Kapitels nun eine neue passende Gelegenheit, einzusteigen. In "Pazifikkrieg" erwarten euch unter anderem klassische Karten wie Iwo Jima.

Die Jahr 2 Edition ist digital für Xbox One, PS4 und PC via Origin erhältlich und bietet euch konkret:

17 Primärwaffen: Mächtige Schusswaffen aus Tides of War einschließlich der Panzerbüchse Boys, Modell 38, ZK-383 und zahlreicher anderer Waffen.

Mächtige Schusswaffen aus Tides of War einschließlich der Panzerbüchse Boys, Modell 38, ZK-383 und zahlreicher anderer Waffen. 4 Fahrzeuge: Spieler bedienen schweres Gerät, wie den Panzerjäger Archer und drei andere Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden.

Spieler bedienen schweres Gerät, wie den Panzerjäger Archer und drei andere Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden. 2 Epische Soldatenoutfits: Stilvolles Kämpfen mit den Uniformen "Doppelter Einsatz" und "Baron von Zorn".

Stilvolles Kämpfen mit den Uniformen "Doppelter Einsatz" und "Baron von Zorn". 10 Waffen-Skins: wie "Brandstifter" und "Weißer Tiger".

wie "Brandstifter" und "Weißer Tiger". 4 Fahrzeug-Skins: Epische Lackierungen für Fahrzeuge wie den Stug IV und die Spitfire Mk VB.

Um die Veröffentlichung zu feiern gibt es außerdem mal wieder ein kostenfreies Wochenende. Vom 01. bis 03. November könnt ihr euch Battlefield V im Rahmen einer Free-Trial-Version gefahrlos näher ansehen.