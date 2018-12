Am morgigen Dienstag erscheint mit Tides of War bereits der erste Zusatzinhalt für Battlefield V. Begleitend dazu gibt es einen umfangreichen Patch, der unter anderem Anpassungen bei der Waffenbalance vornimmt.

Bereits der morgige Tag markiert den Auftakt zur großen DLC-Offensive für Battlefield V. Mit Tides of War: Overture kommen neue Modi, Waffen, Fahrzeuge und mehr ins virtuelle Kriegsgebiet. Parallel dazu spielt DICE einen großen Patch auf, der einige Veränderungen an der Spielbalance vornimmt. Via Reddit veröffentlichte DICE erste Details zu besagtem Patch.

So wird unter anderem die Schadenswirkung einiger Waffen angepasst. Insbesondere die Maschinenpistolen des Sanitäters sollen auf größere Distanz effektiver werden. Zugleich schwächt man andere Waffen ab: Beispielsweise erhöht sich der Rückschlag der KE7 des Pioniers.

Desweiteren möchte DICE die Möglichkeit der Wiederbelebung verbessern – der ganze Prozess soll sich nach dem Update schneller anfühlen. Für weitere Info klickt auf unsere Quelle, die euch direkt zum Eintrag auf Reddit bringt. Tides of War: Overture wird genauso wie alle künftigen Erweiterungen von Battlefield V kostenlos sein.