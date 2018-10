EA und DICE haben Wort gehalten und noch in dieser Woche handfeste Details zu den Singleplayer-Kapiteln im kommenden Battlefield V bekannt gegeben. Hier gibt es einen ersten Überblick über die enthaltenen "Kriegsgeschichten" aka "War Stories".

Mit den "War Stories" bzw. in der deutschen Version "Kriegsgeschichten" bekommt ihr in Battlefield V - ganz im Gegensatz zu Call of Duty: Black Ops IIII - noch klassische Singleplayer-Kapitel an die Hand. Nachdem zuvor in dieser Woche der entsprechende offizielle Einzelspieler-Trailer veröffentlicht wurde, folgten nun noch handfeste Details in Bild- und Textform.

Die "Kriegsgeschichten" nehmen euch demnach mit auf eine Reise, in deren Rahmen ihr unerzählte und unerwartete Geschichten voller menschlicher Dramen im Zweiten Weltkrieg erleben dürft. Die Erlebnisse dabei basieren auf realen Orten und Ereignissen, wobei jeweils ein anderer Teil des Kriegs thematisiert wird.

Zum Release beziehungsweise kurz danach wird es laut offiziellen Angaben zunächst folgende "War Stories" geben:

Prolog: Erlebe eine intensive Einführung in die Welt von Battlefield V.

Erlebe eine intensive Einführung in die Welt von Nordlys: Diese Geschichte spielt im besetzten Norwegen , das seit Kriegsbeginn keinen Frieden mehr kennt, und erzählt von einer jungen Widerstandskämpferin, die bei der Rettung einer der Ihren von einem gefährlichen Plan erfährt. Ihre Geschichte behandelt zum einen ihren Kampf für die Befreiung ihrer Heimat von den deutschen Besatzern und zum anderen den Überlebenskampf ihrer Familie.

Diese Geschichte spielt im besetzten Norwegen das seit Kriegsbeginn keinen Frieden mehr kennt, und erzählt von einer jungen Widerstandskämpferin, die bei der Rettung einer der Ihren von einem gefährlichen Plan erfährt. Ihre Geschichte behandelt zum einen ihren Kampf für die Befreiung ihrer Heimat von den deutschen Besatzern und zum anderen den Überlebenskampf ihrer Familie. Unter keiner Flagge: In dieser Geschichte geht es um Mut, Entschlossenheit und zweite Chancen. Du kämpfst als Billy Bridger, ein Krimineller, der aus einem Gefängnis in London geholt wird, um an der Seite einer Einheit der Special Boat Section seine Verbrechen wiedergutzumachen. Was ihm an Erfahrung fehlt, macht er mit Hartnäckigkeit wett.

In dieser Geschichte geht es um Mut, Entschlossenheit und zweite Chancen. Du kämpfst als Billy Bridger, ein Krimineller, der aus einem Gefängnis in London geholt wird, um an der Seite einer Einheit der Special Boat Section seine Verbrechen wiedergutzumachen. Was ihm an Erfahrung fehlt, macht er mit Hartnäckigkeit wett. Tirailleur : Ein intensiver Infanteriekrieg entbrennt, wenn die senegalesischen Einheiten der französischen Kolonialtruppen für die Befreiung ihres "Heimatlandes" kämpfen, obwohl sie es noch nie gesehen haben.

Ein intensiver Infanteriekrieg entbrennt, wenn die senegalesischen Einheiten der französischen Kolonialtruppen für die Befreiung ihres "Heimatlandes" kämpfen, obwohl sie es noch nie gesehen haben. Der letzte Tiger (erscheint im Dezember): Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs versinkt die deutsche Armee zunehmend im Chaos. Unter dem Kommando eines erfahrenen Offiziers beginnt die Besatzung eines einsamen Tiger-Panzers, die Ideologie infrage zu stellen, die sie an diesem Punkt gebracht hat.

Der allgemeine Artikel zu den Singleplayer-Kapiteln auf der offizielle Webseite liefert euch noch viele weitere Details und Hintergrundinformationen. Die Episode "Unter keiner Flagge" wird hier im Detail besprochen, zudem gibt es auch zu "Nordlys" sowie "Tirailleur" detaillierte Informationen für euch.