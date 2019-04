Auch Battlefield V mischt dank des nunmehr veröffentlichten Firestorm-Modus mittlerweile im Battle-Royale-Genre mit. Jetzt steht endlich auch der obligatorische Duos-Modus auf dem Plan.

Viele Battle-Royale-Titel bieten Spielern einen sogenannten Duos-Modus an. Dabei können zwei Spieler als Team in einer Partie antreten und um den Sieg kämpfen. Eine solche Option fehlte in Battlefield V: Firestorm bislang, doch DICE hat nun ein Einsehen.

Ab sofort lässt sich die neue Option auch im First-Person-Shooter aus dem Hause EA und DICE ausprobieren, wenngleich diese zunächst nur vorübergehend zur Wahl steht. Wer den Duos-Modus in Battlefield V ausprobieren möchte, sollte sich sputen. Lediglich bis zum kommenden Montag, den 15. April um 12:00 Uhr deutscher Zeit steht dieser zur Verfügung.

Zum Launch vor drei Wochen hatte der Firestorm-Modus nur Solo-Partien sowie Matches mit Squads bestehend aus jeweils vier Gamern zu bieten. DICE hatte seiner Zeit bereits betont, den Duos-Modus zu einem späteren Zeitpunkt einpflegen zu wollen; das geschieht nun zumindest vorübergehend.

Warum der Duos-Modus zunächst nur temporär und nicht permanent in Firestorm verfügbar ist, ist unklar; diesbezüglich lieferte DICE zunächst keien Erklärung ab.