Der Release von Battlefield V liegt mittlerweile bald ein Jahr zurück und in diesem Jahr wird es keinen neuen Teil der Shooter-Reihe geben. Doch wie lange müssen wir noch auf einen solchen warten? Dazu hat sich Publisher Electronic Arts nun geäußert.

Anlässlich der Besprechung aktueller Geschäftszahlen hat sich EA auch zu Zukunftsplänen und damit der Battlefield-Marke geäußert. Schließlich gibt es nach Battlefield V im vergangenen Jahr in 2019 keinen neuen Ableger und Serien-Fans hoffen auf einen neuen Release im kommenden Jahr 2020. Doch: Das wird wohl nicht klappen!

Zwar hat EA bestätigt, dass Entwickler DICE mit den Arbeiten an einem neuen Battlefield beschäftigt ist, eine Veröffentlichung schon im nächsten Kalenderjahr 2020 ist aber nicht eingeplant. Entgegen der allgemeinen Erwartung in der Spielebranche wird es somit zwei Jahre in Folge kein neues Battlefield geben.

EA möchte das nächste Battlefield vielmehr erst im Fiskaljahr 2022 ausliefern, das vom April 2021 bis zum März 2022 läuft. Geht dann alles seinen normalen Gang und bleibt es zumindest beim Release im Vorweihnachtsgeschäft, dann müssen wir uns noch bis zum Herbst 2021 gedulden.

Das nächste Battlefield soll dann bereits die Vorteile der Next-Gen-Plattformen genießen und soll auch bereits davon profitieren, dass sich PS5 und Xbox Project Scarlett womöglich schon etwas weitläufiger verkauft haben, als direkt zum Launch. Ein Release auf den Current-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One ist indes voraussichtlich nicht mehr geplant.

Kleines Trostpflaster: Laut EA wird das aktuelle Battlefield V zumindest weiter unterstützt und wird auch im neuen Geschäftsjahr 2021 von April 2020 bis März 2021 weitere neue Inhalte erhalten.