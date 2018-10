Auf Wusnch der Fans hat DICE vorab einen Blick auf einen Start-Soldaten und die Achsenmächte aus Battlefield V gewährt.

Battlefield V erscheint zwar erst am 20. November, doch die Fans können offenbar nicht abwarten mehr, von dem Weltkriegsshooter von DICE zu sehen. Der Entwickler hat dem Verlangen nun zum Teil nachgegeben und durch Ryan McArthur mehrere Tweets veröffentlicht, die einen Start-Charakter und die Achsenmächte der Kampagne zeigen.

Zu sehen sind männliche deutsche Soldaten im Kompanie-Menü. Darüber hinaus zeigte McArthur seine eigene, nur aus Frauen bestehende Kompanie. Bei "Meine Kompanie" handelt es sich um ein System zur Ausrüstung und Individualisierung eurer Soldatenklassen. Darüber hinaus hat DICE einen unangetasteten britischen Start-Soldaten gezeigt, also einen ohne jegliche Anpassungen.

Morning all, today will will look at a few progression items, but wanted to share what an Axis Company looks like since there were a few requests yesterday. pic.twitter.com/zEDlNd77VS

Darüber hinaus wurde in einem kurzen Video gezeigt, wie Waffen und Ausrüstungen der Assault-Soldatenklasse freigeschaltet werden. Möglicherweise möchte DICE nach dem Star-Wars:-Battlefront-2-Debakel von Anfang an mehr Transparenz in Battlefield V gewährleisten.

One thing we want to players to know is how and when they get stuff. So we built a progression hub to so you can see whats coming. Here is an example of one of the class journeys... note this is not the final layout. pic.twitter.com/pQPUpUV82H