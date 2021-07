Bereits bei der Ankündigung von Battlefield 2042 hieß es, dass der zweite Modus neben All-Out Warfare eine Liebeserklärung an alle Fans der Reihe sein wird. Am vergangenen Donnerstag wurde das Geheimnis gelüftet: Unter dem Namen Battlefield Portal erwartet euch ein Editor mit sehr umfangreichen Möglichkeiten.

Beim Bau eures feuchten Battlefield-Traums habt ihr nicht nur Zugriff auf sämtliche Multiplayer-Bestandteile aus dem neuen 2042. Auch beliebte Ableger der vergangenen Jahren spenden spielerische Elemente, die ihr nutzen könnt. So habt ihr Zugriff auf verschiedene Waffen, Fahrzeuge, Gadgets, Armeen und Karten aus Battlefield 3, Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 1942. Die verfügbaren Maps dürften Veteranen besonders glücklich machen, sind doch einige absolute Klassiker vertreten: Schlacht in den Ardennen und El Alamein aus 1942, Arica Harbor und Valparaiso aus Bad Company 2 sowie Kaspische Grenze und Noshahr-Kanäle aus Teil drei.

Allerdings wurden die alten Inhalte nicht unverändert übernommen, sondern auf Basis der aktuellen Version der Frostbite-Engine komplett neu in Szene gesetzt und erweitert – mitsamt einer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Klassiker kein schwaches Kontrastprogramm zu Battlefield 2042 darstellen, sondern sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Dazu gehört auch, die Karten entweder mit der alten Spieleranzahl zu erleben oder 64 respektive 128 Leute ins Gefecht zu schicken, abhängig von eurer Plattform.

Alle Elemente der vier Spiele könnt ihr nach Belieben miteinander kombinieren und so eine Vielzahl von Ideen verwirklichen. Ein Flugzeuggeschwader aus 2042 gegen einen Panzer aus 1942? Geht. Bad-Company-2- und Battlefield-3-Kämpfer nur mit Messern aufeinander loslassen? Sicher. Moderne Kampfdrohnen gegen Soldaten mit Reparaturwerkzeugen? Merkwürdig, aber machbar.

Die freie Wahl

Aber wie genau könnt ihr diese und unzählige weitere Battlefield-Erfahrungen erstellen? Laut Entwickler Ripple Effect Studios kommt dafür eine Web-Plattform zum Einsatz, die sich immer und überall abrufen lässt. Ihr steuert einfach die entsprechende Seite an, um beispielsweise auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit beliebig viele Spielerfahrungen für den Abend zusammen zu basteln. Daheim müsst ihr nur noch den PC oder die Konsole anschalten und könnt direkt loslegen.

Wollt ihr nicht alles von Grund auf erstellen, greift ihr auf vorgefertigte Modelle des Entwicklerteams zurück. An diesen dürft ihr Modifikationen vornehmen, um das Erlebnis euren Wünschen anzupassen. Genauso habt ihr natürlich Zugriff auf die mannigfaltigen Kreationen anderer Leute, aus denen ihr dank verschiedener Filtermethoden eure Favoriten herauspicken könnt.

Der Aufbau des Editors ist übersichtlich und schnell verstanden. Zu Beginn wählt ihr den grundsätzlichen Modus aus, etwa Eroberung oder Durchbruch. Danach entscheidet ihr euch für eine der insgesamt 13 Karten oder packt mehrere in eine Rotation, die ihr selbst bestimmen könnt. Anschließend legt ihr die Spielerzahl fest: Formt zwei gleich große Teams oder schickt 30 Scharfschützen gegen 10 Soldaten mit Raketenwerfern in den Kampf.

In den folgenden Schritten entscheidet ihr über Teams, Klassen, Waffen, Fahrzeuge, Gadgets und Aufsätze. Erneut dürft ihr nach Belieben die Auswahl einschränken oder alles hineinpacken, was möglich ist. Selbst Dinge wie Friendly Fire, Wettereinflüsse, Energieregeneration oder Multiplikatoren für Trefferzonen lassen sich festlegen. Doch das ist längst nicht alles, denn zum Schluss kommt der Logik-Editor – und der hat es in sich!

Bis ins kleinste Detail

Eine genaue Schilderung würde zu weit führen, darum brechen wir das Ganze herunter: In Form einer visuellen Programmierung legt ihr Regeln, Bedingungen, Aktionen, Subroutinen und mehr fest, um eine ganz individuelle Battlefield-Erfahrung zu verwirklichen. Der folgende Screenshot gibt euch einen ersten Eindruck von dem komplexen System, das ebenfalls den vollen Zugriff auf Elemente wie Waffen und Gadgets aus den vier Battlefield-Spielen ermöglicht.

Entsprechend richtet sich der Editor an geduldige Naturen mit genügend Zeit oder einem grundlegenden Verständnis von Programmierung. Wer all das nicht hat, darf sich diese extrem detaillierten Einstellungen sparen und es bei den Standards belassen. Ist alles fertig, speichert ihr eure Kreation, testet sie mit KI-Soldaten oder postet gleich einen Share-Code, um sie in die Battlefield-Welt zu entlassen. Wollt ihr im Nachhinein noch etwas daran verändern, geht das ebenfalls.

Genau wie All-Out Warfare wird auch Battlefield Portal im Rahmen des Live-Service von Battlefield 2042 ständig erweitert. Erscheinen beispielsweise neue Karten für den Mehrspielermodus, sollen diese gleichzeitig auch im Editor verfügbar sein. Zudem teilen sich All-Out Warfare und Portal sowohl Erfahrungspunkte als auch Battle Pass, so dass ihr in beiden Bereichen jederzeit Fortschritte erzielt.