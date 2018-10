Im Rahmen der "Road to Battlefield V" können sich Interessierte nun wieder den Premium Pass zum derzeit immer noch aktuellen Battlefield 1 kostenlos sichern!

Schnäppchenjäger aufgepasst: Wer schnell ist, kann sich wieder einmal allerhand Spielinhalte in Battlefield 1 komplett kostenlos sichern. Damit treiben Electronic Arts und Entwickler DICE die Aktion "Road to Battlefield V" weiter voran, in deren Rahmen zuletzt ja schon regelmäßig immer wieder DLC-Inhalte und mehr zu Battlefield 1 für lau angeboten wurden.

Jetzt also gibt es abermals die Chance, sich den sonst kostenpflichtigen Premium Pass zum Shooter ohne Entgelt zu sichern. Wer die zeitlich begrenzte Aktion das letzte Mal verpasst hat, sollte dieses Mal schneller sein und bis zum 31. Oktober zuschlagen; bis dahin gilt das kostenfreie Angebot nämlich konkret.

Auf dem PC könnt ihr via Origin bereits zuschlagen, auf der Xbox One natürlich via Xbox Store. Im Zeitpunkt unserer Meldung ist das Angebot auf der PS4 im PlayStation Store jedoch noch nicht live; es ist jedoch zu erwarten, dass der Premium Pass auch dort zeitnah umsonst angeboten wird.

Wer in diesem Monat noch Battlefield 1 zockt, der kann sich spezielle Waffen-Skins, Dog Tags und Gegenstände für Battlefield V sichern.