Ein Leak deutete bereits darauf hin, nun ist es gewiss: Die Batman: Arkham Collection kommt bald in den Handel – und zwar nur in Europa.

Der Dunkle Ritter kehrt zurück, wenn auch nicht in einem neuen Spiel. Stattdessen bringt Warner eine weitere Spielesammlung auf den Markt. Batman: Arkham Collection lautet der Titel. Ein entsprechender Leak auf Amazon.uk verriet das bereits, inzwischen ist es auch offiziell: Die Collection existiert und erscheint im September.

Bestätigt wurde die Collection von Rocksteady Games' Marketing Manager Gaz Deaves. Im Gegensatz zur bereits erhältlichen Sammlung Batman: Return to Arkham beinhaltet die neue Version neben den Remastern von Batman: Arkham Asylum und Batman: Arkham City auch das zuletzt veröffentlichte Batman: Arkham Knight. Außerdem sind alle verfügbaren DLCs Teil des Pakets. Überdies enthält die Sammlung noch das Skin Earth 2 Dark Knight für den Fledermausmann.

Das Besondere an der Batman: Arkham Collection ist die Tatsache, dass sie bis auf Weiteres ausschließlich in Europa erscheinen wird. Im Laufe des September soll es soweit sein. Als Plattformen werden bisher PlayStation 4 und Xbox One angegeben.