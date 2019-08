Mit Bandai Namco hat ein weiteres Unternehmen nun Details zum eigenen Auftritt auf der gamescom 2019 in Köln bekannt gegeben. Unter anderem hat man Dragon Ball und One Piece im Gepäck!

Bandai Namco zeigt in diesem Jahr auf der gamescom ebenfalls die wichtigsten neuen Titel, die in den kommenden Monaten für Furore sorgen sollen. Dabei kommen vor allen Dingen Anime- und Manga-Fans auf ihre Kosten, denn auch die bekannten Reihen Dragon Ball Z und One Piece sind auf dem Messegelände vertreten.

In Halle 6 an Stand A040/B040 zeigt Bandai Namco demnach sowohl Dragon Ball Z: Kakarot als auch das erst unlängst angekündigte One Piece: Pirate Warriors 4. Diese und die nachfolgenden Titel werden für alle Messebesucher in spielbarer Form vorliegen:

Dragon Ball Z: Kakarot

Code Vein

One Piece Pirate Warriors 4

The Dark Pictures Anthology – Man of Medan

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

RAD

Disney Tsum Tsum Festival

Hinter verschlossenen Türen werden im Business-Bereich außerdem weitere Präsentationen zu einzelnen der oben genannten Titel durchgeführt. Ihr dürft also im Netz noch Previews mit weiteren Eindrücken erwarten.

Die gamescom 2019 findet vom 20. bis 24. August 2019 in Köln statt.