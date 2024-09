Das lange Warten hat ein Ende: Die Larian Studios haben den umfangreichen Patch 7 samt Mod-Support für Baldur's Gate III veröffentlicht. Das gilt zumindest für den PC, während Konsolenspieler zunächst noch warten müssen.

Die Larian Studios haben Wort gehalten und mit Patch 7 das letzte umfangreiche Update für den Rollenspiel-Blockbuster Baldur's Gate III veröffentlicht. Das gilt jedenfalls für die PC-Fassung des Spiels, denn sowohl Konsolen- als auch Mac-Spieler müssen sich noch etwas gedulden. Auf diesen Plattformen soll der große Patch dann im Laufe des Oktobers veröffentlicht werden; einen konkreten Termin nannte man insoweit zunächst noch nicht.

Was ist in Patch 7 nun alles geboten? Da wäre zunächst einmal das schon länger versprochene Modding-Toolkit, welches das Erstellen eigener Modifikationen für das RPG ermöglicht und an dieser Front in den kommenden Monaten für Nachschub sorgen dürfte. Dank eines Mod-Managers könnt ihr die von der Community erstellten Mods auch bequem durchstöbern und installieren. Kurzum: Modder können ihrer Kreativität nun endlich freien Lauf lassen! Ein vollständiges Modding-Q&A findet ihr auf dieser Webseite.

Neben den Mods gibt es auch neue "Böse Enden" im Spiel zu entdecken. Wer schurkische Spieldurchläufe getätigt hat, bekommt dementsprechend neue cineastische Abschlüsse geboten, wenn man mit einem Origin-Charakter gezockt hat.

Außerdem wurde das Splitscreen-Gameplay in Patch 7 überarbeitet, so dass ihr im Multiplayer nun auch auf den dynamischen Splitscreen zurückgreifen könnt. Beim Spielen werden beide Seiten dabei zusammengeführt, wenn sich die Spieler nähern. Wenn ihr euch wieder entfernt und auf eigene Abenteuer begebt, trennen sich diese dann wieder.

Abschließend gibt es Verbesserungen im Ehrenmodus einschließlich neuer legendärer Aktionen sowie Fehlerbehebungen für Spieldurchläufe mit Origin-Charakteren und dem Dark Urge. Bei Interesse könnt ihr die vollständigen Patch-Notes hier auf Steam nachlesen.

Zur Feier des Patch-Release gibt es auch eine neue Rabattaktion. Wer Baldur's Gate III bislang noch nicht gekauft hat, kann dieses ab sofort und bis zum 9. September mit einem Rabatt von 20 Prozent auf den sonst regulären Preis bei Steam tun.