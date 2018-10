In früheren Tagen war die Rollenspiel-Reihe Baldur's Gate extrem populär. Zuletzt wurden die erste beiden Teile als Enhanced Edition auf verschiedenen Plattformen neu aufgelegt, doch jetzt könnte tatsächlich ein waschechter Nachfolger in Arbeit sein.

Screenshot aus der Baldur's Gate: Enhanced Edition

Womöglich dürfen sich RPG-Fans auf die Fortsetzung eines der absoluten Klassiker des Genres freuen. Die Rede ist von Baldur's Gate, das nach Baldur's Gate II kein echtes Sequel mehr erhalten hat. Stattdessen gab es 2012 und 2013 Neuauflage in Form der Enhanced Edition der ersten beiden Spiele. Neue Gerüchte besagen nun aber, das sich jetzt Baldur's Gate 3 aber wirklich in Arbeit befinden könnte.

Via RPG Codex macht das Gerücht die Runde, dass unter anderem ein ehemaliger Mitarbeiter der Larian Studios, ihres Zeichens verantwortlich für das hervorragende Rollenspiel Divinity: Original Sin 2, bestätigt haben will, dass dort an Baldur's Gate 3 gearbeitet wird.

Die Spekulationen erhielten wenig später weitere Nahrung, als Brian Fargo von inXile Entertainment via Twitter bekräftigte, er wisse wer am neuen Teil der Reihe arbeite. Zwar nannte er nicht die Larian Studios, bestätigte damit aber mehr oder weniger die Existenz von Baldur's Gate 3. Dass das Wort von Fargo durchaus Gewicht hat, wird durch die Tatsache unterstrichen, dass er früher Gründer von Interplay Entertainment war - und das ist immerhin der ursprüngliche Publisher des ersten Baldur's Gate.

Die Larian Studios selbst verneinten die Gerüchte in einem Statement. Dort heißt es auch, dass man die IP ja auch gar nicht erst erworben hätte. Stattdessen sei man dort mit weiteren Arbeiten an der Divinity-Reihe beschäftigt. Zudem habe man ein weiteres Spiel unter dem Codenamen "Gustav" in Arbeit, über das man zu gegebener Zeit weitere Infos preisgeben möchte.

Unter dem Strich bleibt, dass sich zumindest die Gerüchte um die Larian Studios als Entwickler des neuen Teils nicht bewahrheiten könnten. Allerdings ist die grundsätzliche Existenz von Baldur's Gate 3 deutlich realisitscher geworden. Ein Grund zur Freude für Fans der Marke, 18 Jahre nach dem Release von Baldur's Gate II.