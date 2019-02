Frohe Kunde für Fans von Hardcore-Rollenspielen, die am Ende aber doch lieber auf Konsolen statt auf dem PC zocken: Zahlreiche bekannte Genre-Ableger sollen in diesem Jahr nun ihren Weg endlich auch auf Heimkonsolen finden.

Skybound Games hat nicht nur die vierte und letzte Staffel von The Walking Dead aus dem Hause Telltale Games gerettet, sondern tut nun Fans von Rollenspielen dank eines neuen Deals mit Beamdog Gutes. Im Zuge der Vereinbarung sollen nämlich etliche bekannte Rollenspiel-Klassiker nun endlich auch als Konsolen-Version veröffentlicht werden.

Wie im Rahmen der entsprechenden Pressemeldung bestätigt wird, plant man solche Portierungen demnach für die RPG-Klassiker Baldur's Gate, Baldur's Gate II, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Icewind Dale, Planescape: Torment und auch Neverwinter Nights. Diese sollen allesamt noch 2019 für Konsolen erhältlich sein, ohne dass man die Titel im Einzelnen mit konkreten bestätigten Plattformen oder Release-Daten versehen hätte.

Beamdog hat sich zuvor schon einen Namen mit verbesserten PC-Versionen der früheren Dungeons-&-Dragons-Erfolgstitel gemacht. Die oben genannten sechs der beliebtesten Rollenspiele im D&D-Universum werden nun in Form einer ebenfalls überarbeiteten Version als Box oder digitaler Download zu haben sein. Eine Auswahl von Beamdog-Spielen soll bereits auf der PAX East in Boston am Stand von Skybound Games präsentiert werden; das US-Event findet vom 28. bis zum 31. März 2019 statt.

Ian How, CEO von Skybound, kommentiert den Deal: "Diese Spiele sind ikonisch, besonders Baldur’s Gate war richtungsweisend für Dungeons-&-Dragons-Rollenspiele. Wir sind erfreut, Beamdogs beeindruckendes Spiele-Portfolio auf die Konsolen zu bringen – sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger. Gerade als Fan von Baldur’s Gate und Dungeons & Dragons bin ich begeistert, Beamdog als neuestes Mitglied der Skybound-Familie willkommen zu heißen."