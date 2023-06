Bei der Ubisoft Forward wurde tatsächlich enthüllt, dass Avatar: Frontiers of Pandora ein First-Person-Shooter wird. Die Gerüchte im Vorfeld erweisen sich also als wahr. Bei der Präsentation gab es nun haufenweise Informationen zu dem Titel, der sich aktuell bei Massive Entertainment in der Entwicklung befindet.

Im Vorfeld gab es bereits Gerüchte darüber, dass Avatar: Frontiers of Pandora ein First-Person-Shooter wird. Bei der Ubisoft Forward 2023 bestätigten sich diese Informationen nun. Neben einigen Spielszenen und Story-Informationen hatte Massive Entertainment sogar einen Release-Termin im Gepäck: Avatar: Frontiers of Pandora wird am 7. Dezember 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

In Sachen Geschichte dreht sich natürlich alles um die böse RDA, die Resources Development Administration. Die dort beschäftigten Menschen klauen sich für ein spezielles Programm Na'vi-Kinder und bilden diese zu gnadenlosen Killermaschinen aus, um sie für sich kämpfen zu lassen. Doch die Trainings-Einrichtung wird angegriffen und im letzten Moment versetzt euch eure Lehrerin in einen künstlichen Schlaf, aus dem ihr 15 Jahre später erwacht. Pandora hat sich selbst regeneriert und ihr könnt euch mit eurem wahren kulturellen Erbe als Na'vi vertraut machen.

Doch natürlich hat die RDA noch nicht genug und greift den Planeten noch einmal an. Ihr wehrt euch nach allen Regeln der Kunst, entweder mit Steinschleudern und Pfeil und Bogen oder aber ihr greift zu menschlichen Waffen. In der Open World findet ihr beständig neue Ressourcen, mit denen ihr eure Ausrüstung aufwertet.

In einem weiteren, kommentierten Trailer stellt euch Ubisoft vor, was euch in Avatar: Frontiers of Pandora so alles an Features und Regionen erwartet.

Weiter erlernt ihr beständig neue Skills, mit denen ihr euch schneller durch die Welt bewegt, euch leiser an Feinde heranschleicht oder eure treuen Banshee besser kontrolliert. Denn die Flugechse ist euer ständiger Begleiter und ihr passt sie optisch an und sie soll mit zunehmender Spielzeit immer nützlicher werden. Doch auch weitere Mounts gibt es, mit denen ihr euch auch an Land deutlich flotter fortbewegt.

Die Umgebungen fallen naturgemäß sehr unterschiedlich aus. Wo sich der Planet bereits regeneriert hat, blüht die Natur in den knalligsten Farben auf und viele sonderbare Tierchen springen durch die Gegend. Die Basen der RDA hingegen trocknen das umliegende Land regelrecht aus und töten alles in ihrem Umkreis. Legt ihr sie lahm, ändert sich dieser Umstand wieder. Insgesamt erinnert all das durchaus an die Far-Cry-Reihe, die ebenfalls aus dem Hause Ubisoft stammt. Wahlweise dürft ihr Avatar: Frontiers of Pandora auch gemeinsam mit einem Kumpel im Zwei-Spieler-Koop zocken.