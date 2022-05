Ja, ja, ja, jetzt wird wieder ins Röhrchen gepustet, wir steigern die Sicherheit auf Deutschlands Autobahnen! Glaubt uns auch ohne Alkohol-Test, vom Autobahnpolizei Simulator gibt es schon bald einen dritten Teil! Es wird wieder knallhart verhört, eiskalt Reifendruck überprüft und die Straße abgesichert, ohne mit der Wimper zu zucken. Haltet eure Warndreiecke bereit, denn wir haben den Autobahnpolizei Simulator 3 für eine vorläufige Verkehrskontrolle rausgewunken!

Es simuliert und spielt der deutsche Mann, wo Mutti sonst nur spielen kann. In Deutschland ist auch im Jahr 2022 das Interesse an Simulationen der wahrscheinlich drögesten Alltagsberufe ungebrochen. Da werden Reisebusse rangiert, Böden gegrubbert, Straßen gemeistert und nicht zuletzt Autobahnen gesichert. Der Autobahnpolizei Simulator ist vor allem durch Streamer derart beliebt geworden, dass es demnächst tatsächlich schon einen dritten Teil davon gibt. Während der Erstling den Grundstein legte, war die Fortsetzung durch unfreiwillig komische Bugs beinahe schon legendär.

Des Meme-Status ihres Spiels sind sich die Entwickler von Z-Software wohl gewahr, doch statt mit verbuggten Gesichtsentgleisungen und Co. will sich der Autobahnpolizei Simulator 3 diesmal gewollt nicht immer ganz ernst nehmen. Der knallharte Alltag unserer Gesetzeshüter besteht nach wie vor vorrangig daraus, Verkehrskontrollen auffälliger Fahrer durchzuführen, einschließlich des Abgleichs von Personalien und der Prüfung auf Vollständigkeit der Sicherheitsausstattung. Die verbeamteten Mundwinkel zeigen aber auch mal nach oben.

Sicher gäbe es gierige Abnehmer für die virtuelle Erstellung von Polizei-Dienstplänen, im Autobahnpolizei Simulator 3 wird richtig angepackt. In einer fiktiven Version unseres schönen Fernstraßennetzes warten zugekiffte Verkehrsteilnehmer, neurotische Blinklicht-Ignoranten und wildgewordene Kühe nur darauf, vom Mann des Gesetzes in ihre Schranken verwiesen zu werden. Wenn Fahrerinnen mit Augen so rot wie die untergehende Sonne ohne die Miene zu verziehen behaupten, sie hätten keinerlei fragwürdige Substanzen genommen oder ein am Steuer telefonierender Raser über eine auf der Fahrbahn gemütlich “grasende” Kuh hinweggeschleudert wird, sodass selbst die Produzenten von “Alarm für Cobra 11” sich heimlich Notizen machen würden, kann man nicht anders als zu lachen.

“Casual-Simulation” nennen es die Entwickler und tatsächlich wirkt dieser Ansatz ein wenig spielerischer als andere Simulatoren, bei denen jeder Knopfdruck detailgetreu nachgeahmt werden muss. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn in Sachen Zugänglichkeit. Stattdessen werden für die Handlung relevante Missionen sogar so ganz unsimulativ mit filmischen Zwischensequenzen eingeleitet und angehende Polizisten dürfen auch einmal abseits des Asphaltflusses arbeitsfremden Beschäftigungen nachgehen. Tiere zu streicheln und andere kleinere Aufgaben zu erfüllen, schalten beispielsweise Achievements, XP und somit etwa neue Einsatzfahrzeuge frei. Mit Tankstellenüberfällen inklusive nicht-tödlichem Waffeneinsatz, Karambolagen und umgekippten Lastern zwischen all den Alltagsdelikten scheint der Autobahnpolizei Simulator 3 inhaltlich jedenfalls recht breit aufgestellt.

Autobahnpolizei Simulator 3 - Teaser Trailer Sorgt im Autobahnpolizei Simulator 3 für Recht und Ordnung auf deutschen Straßen.

Im Gegensatz zum Vorgänger möchte Teil 3 erst gehen, bevor erneut gelaufen wird, weswegen Z-Software eine Mischform aus Open-World und linearem Story-Missionsformat gewählt hat. Dem neu ausgerichteten Fokus ist daher auch die Streichung einiger anfälliger Features wie dem Charaktereditor geschuldet. Versprochen wurde übrigens auch schon, dass euer Polizist nach gut acht bis zwölf Stunden Spielzeit nicht in Pension gehen muss. Denn irgendwo wird auf Deutschlands Straßen immer jemand vergessen, den Blinker einzuschalten. Aber Spaß beiseite; auf jeden Fall vier kostenlose Inhalts-Updates werden dafür sorgen, dass die Autobahnen unsicher bleiben.