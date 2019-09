Die Dota-2-Modifikation Auto Chess hat ein ganzes neues Hype-Genre etabliert, kein Wunder, dass diese auch als eigenständiges Spiel für Furore sorgen soll. Jetzt kommt die Standalone-Variante sogar auf zwei Konsolen.

Die eigenständige Fassung der so erfolgreichen Modifikation Auto Chess war bereits für den PC sowie für Mobilgeräte angekündigt worden, doch dabei soll es künftig nicht bleiben. Wie die Macher jetzt bestätigt haben, sollen auch zwei Konsolen mit ihrer eigenen Spielversion versorgt werden.

So soll Auto Chess im kommenden Jahr 2020 auch auf der PlayStation 4 von Sony sowie der Switch von Nintendo für Furore sorgen. Das geht aus einem Statement von Loring Lee, seines Zeichens CEO von Entwickler Dragonest, hervor. Zumindest eine englischsprachige Umsetzung ist zwar noch nicht bestätigt, allerdings in Anbetracht der Popularität des Titels sehr wahrscheinlich.

Bislang ist Auto Chess: Origin auf Mobilgeräten erhältlich. Später in diesem Jahr soll auch ein PC-Release via Epic Games Store erfolgen. Im heldenbasierten Multiplayer-Titel treten acht Spieler gegeneinander an; spielerisch erwartet euch ein Mix aus Taktikspiel, Deck-Builder und Battle-Royale.

Das Genre an sich wächst seit dem ursprünglichen Erfolg der Mod für Dota 2 weiter an. Valve selbst versucht sich mit Dota Underlords an einem eigenen Konkurrenten, der für PC, Mac, Linux und Mobile eingeplant ist.