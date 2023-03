Den Studiokopfhörer Audio-Technica ATH-M50x gibt es bereits eine ganze Weile und er konnte einiges an Lob einsacken. Nun hat der Hersteller die Anwendungsmöglichkeiten erweitert, indem er dem Headset ein Mikrofon spendiert hat, was es abseits des Studios auch für Gamer und Content Creator überaus interessant macht. Erst recht, weil es zwei Varianten gibt: eine mit USB-Anschluss für 229 Euro und eine mit XLR/6,3-mm-Klinke für 199 Euro. Wir waren neugierig, wie sich das einstige Studio-Headset beim Zocken schlägt und ob es eine gangbare Alternative zu Gaming-Headsets sein kann.

Es ist oft nicht ganz einfach, einen vernünftigen Kopfhörer respektive ein Headset zu finden, wenn man auf mehreren Hochzeiten tanzt. Studiokopfhörer eignen sich für eher professionelle Anwendungen, Stereokopfhörer für den Musikgenuss und Gaming-Headsets natürlich zum Zocken. Aber wie schön wäre es, wenn man eine eierlegende Wollmilchsau hätte, die in allen Bereichen punkten kann?

Das hat sich wohl auch Audio-Technica gedacht und dem bereits hinlänglich bekannten ATH-M50x ein Upgrade spendiert. Den Studiokopfhörer des Herstellers gibt es nun nämlich auch mit einem Klappbügelmikrofon, was es für weitere Anwendungen interessant und damit zu einem echten Allrounder macht. Das Headset gibt es wahlweise mit USB-Anschluss für den PC oder mit einem analogen Anschluss fürs Mischpult. Wir haben uns natürlich die USB-Variante geschnappt und das Headset an den PC geklemmt. Dank zwei Meter langem Kabel ist der Anschluss kein Problem. Zudem habt ihr die Wahl aus USB-A und USB-C, denn ein entsprechender Adapter liegt bei – sehr lobenswert.

Betrachten wir aber zunächst die physischen Qualitäten. Das mit 330 Gramm moderat leichte Headset macht einen robusten Eindruck dank Stahlkopfband und hochwertigem Kunststoff. Eines Drehen und Verbiegen war dem guten Stück egal, da knarzte nichts und knirschte nichts. Die Ohrmuscheln sind drehbar, können aber auch für den platzsparenden Transport eingeklappt werden. Praktisch: Audio-Technica hat zwei verschiedene Ohrpolstersets beigelegt – eins mit reinem Kunstlederbezug zur besseren Abdämmung, eins mit Mesh-Auflage für bessere Belüftung. Klasse.

Das gesamte Design verzichtet weitgehend auf Spielereien und begnügt sich mit einer eher professionell wirkenden Optik. Der Tragekomfort entpuppt sich, nicht zuletzt dank guter Polster und drehbarer Ohrmuscheln, als gut bis sehr gut. Auch mehrstündige Spielsessions sind damit kein Problem, auch nicht für Brillenträger. Die Bedienelemente sind sparsam – es gibt lediglich einen Regler/Schalter für das Mic-Monitoring. Damit könnt ihr also steuern, ob und wie laut ihr euch selbst über das Mikrofon wahrnehmt. Das fest angebrachte Mikrofon verfügt über eine Flip-to-Mute-Mechanik – einfach hochklappen und das Teil ist aus. Die Lautstärke regelt ihr über euren PC.

Beim Innenleben wird schnell klar, dass das ATH-M50x STS-USB kein einfaches Gaming-Headset, sondern auf mehr ausgelegt ist. Die 45 mm großen Großmembrantreiber decken einen Frequenzbereich von 15 bis 28.000 Hz bei einer Impdanz von 38 Ohm ab – bei Gaming-Headsets sind 20 bis 20.000 Hz die Normalität. Befeuert werden die Membranen durch einen integrierten A/D-Wandler mit einer Samplingrate von bis zu 24 Bit/96 kHz.

Auch beim tadellosen Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik fällt sogleich der Frequenzbereich von 50 bis 20.000 Hz auf. Das lässt auf eine hohe Aufnahmequalität hoffen und genau das ist der Fall. Egal, ob bei Audioaufnahmen, im Call oder im Voice-Chat – das Mikrofon leistet verdammt gute Arbeit und weist nahezu jedes Gaming-Headset klar und deutlich in die Schranken.

Nun muss das Teil nur noch gut klingen und das tut es. Das ATH-M50x STS-USB punktet mit einem sehr ausgewogenen, eher warmen Klang, bei dem kein Frequenzbereich wirklich überpräsent erscheint. Zwar fehlt es dem einen oder anderen Zocker vielleicht ein wenig am deftigen Punch in den Tiefen und ein bisschen knurrigere Mitten, aber das ist normal für Studio-Headsets, die eher neutral ausgelegt sein müssen. Was den persönlichen Geschmack angeht, bevorzuge ich diesen Klang deutlich mehr als das basslastige Gerumpel vieler “echter” Gaming-Headsets.

Audio-Technica hat den Sweet Spot zwischen allen Anwendungsbereichen sehr gut herausgearbeitet. Musik aller Genres klingt hervorragend für diese Preisklasse und lässt alle Details zur Geltung kommen. Für Monitoring-Zwecke ist der Sound gerade eben nüchtern genug, um die Facetten unverfälscht wiederzugeben. Und im Gaming überzeugt das Headset nicht nur durch die Ausgewogenheit und exzellenter Sprachverständlichkeit. Es liefert zudem eine breite Klangbühne mit guter Richtungswahrnehmung, die kein Detail missen lässt, da kein Frequenzbereich überdominant ist, Höhen und Mitten sich aber dennoch gegen den durchaus kräftigen Bass gut durchsetzen können.

Das komplette Headset ist auf Vielseitigkeit getrimmt und in dieser Disziplin leistet es sich keine Schwächen. Für Gamer ist das ATH-M50x STS-USB damit eine echte Alternative zu den Platzhirschen von Beyerdynamic oder Epos/Sennheiser und liegt auch in einer ähnlichen Preisklasse. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, dass es mit den meisten Gaming-Headsets in ähnlichem Preisbereich dezent den Boden aufwischt.