Das Audeze Penrose X ist bereits einige Monate auf dem Markt, aufgrund von Lieferproblemen hatten wir allerdings noch keine Möglichkeit, es für euch zu testen. Nun haben wir endlich ein Sample der Xbox-Version des Headsets ergattert – es gibt auch eine PlayStation-Variante ohne das „X“ im Namen. Ein Muss, denn mit 299 Euro gehört das Audeze Penrose X zumindest preislich zur Champions League der Wireless-Headsets. Fragt sich nur, ob es da auch hingehört.

Für ein richtig gutes Wireless-Headset für die Xbox-Konsolen muss man so einiges auf den Tisch blättern. Da sind schnell mal 200-300 Euro fällig, will man sich nicht mit solider Mittelklasse begnügen. Oder man legt gleich 500 Steine auf den Tisch und legt sich das (völlig überteuerte) Bang&Olufsen-Headset zu. Als Audeze seinerzeit das Penrose X ankündigte, wurden wir aber sogleich hellhörig, konnte uns das Audeze Mobius am PC bereits begeistern. Nun ist es uns endlich, Monate nach Release, gelungen, ein Muster zu ergattern.

Die Verpackung des 300 Euro teuren Headsets macht zunächst einen eher schlichten Eindruck und unterscheidet sich kaum von anderen Xbox-Headsets. Der mit 320 Gramm moderat schwere Brüllbügel habt sich auch optisch nicht nennenswert ab, auch wenn man schnell erfühlen kann, dass hier hochwertig verarbeitet wurde. Zwar gibt es viel Kunststoff, aber billig fühlt sich das Audeze Penrose X wahrlich nicht an. Da klappert nichts, da wackelt nichts.

Der Aufbau ist eher klassisch mit drehbar am Kopfbügel angebrachten Ohrmuscheln, die auffällig wuchtig daherkommen. Die Polster sind nicht gerade üppig, aber dafür weich und der Kunstlederbezug fühlt sich recht edel an. Beim ersten Aufsetzen strotzt das Penrose X allerdings nicht gerade vor Bequemlichkeit. Zwar wird das Gewicht gut abgefangen, der seitliche Druck ist allerdings nicht ohne. Es braucht tatsächlich ein paar Tage Tragezeit, bis alles passend in Form kommt. Das bequemste Headset ist das Penrose X allerdings auch dann nicht. Wer ganze Abende mit Headset an der Konsole verbringt, wird damit wohl nie wirklich glücklich werden.

Dafür zeigt sich das Penrose X als sehr flexibel einsetzbar. Dank USB-Dongle mit Umschalter kann es kabellos an PC und allen Xbox-Konsolen eingesetzt werden. Auch der Betrieb über das USB-C-auf-A-Ladekabel ist möglich. Zudem verfügt das Headset über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss sowie BlueTooth 5.0. Im Grunde ist es also für so ziemlich alle Plattformen gerüstet. Schade nur, dass es auf einen Dongle setzt und nicht Xbox Wireless unterstützt. 2,4-GHz-Wireless und BlueTooth können übrigens parallel betrieben werden. Ganz praktisch zum Beispiel für Cross-Play-Titel, bei denen ihr zum Beispiel Discord an Smartphone oder Tablet als Chat-Tool verwenden wollt.

Anschlüsse und Bedienelemente befinden sich allesamt an der linken Ohrmuschel. An der Außenseite findet ihr Mikrofon- und Powertaste. Rund um die Ohrmuschel verteilt gibt es Lautstärke- und Mikrofonregler – letzterer kann per Klick auch als Game-Chat-Balance-Regler verwendet werden. Hinzu kommt noch der Anschluss für das abnehmbare Mikrofon sowie eine Modustaste, mit der ihr Wireless, BlueTooth, Aux und Pairing aktivieren könnt. Mithilfe einer Windows- bzw. Mobile-App könnt ihr noch weitere Einstellungen vornehmen, die Software ist aber nicht so wirklich nutzerfreundlich, das geht noch besser.

Was Akkulaufzeit und Reichweite angeht, stellt das Audeze Penrose leider auch keine Rekorde auf. Die Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden ist immerhin solide bei drei Stunden Ladezeit. Die Wireless-Reichweite liegt bei lediglich sieben bis neun Meter, da haben wir schon deutlich mehr erlebt. Aber nun gut, das tut im Grunde nicht weh, sofern sich euer Kühlschrank etwas weiter weg befindet, müsst ihr den Bügel halt zum Getränke holen mal absetzen.

Ärgerlicher ist, dass das Mikrofon dem Preis des Headsets nicht wirklich gerecht wird. Die Nennung von "Mikrofon in Broadcast-Qualität" müssen wir klar als ziemliche Übertreibung klarstellen. Ja, das Mikrofon erfüllt seinen Zweck im Voice-Chat und es hat sogar einen Poppschutz, aber mit Broadcast-Qualität hat die relativ dumpfe, wenn auch gut verständliche Sprachübertragung nur wenig zu tun. Auch wurden uns von unseren Mitspielern sporadische "Knackser" bescheinigt. Immerhin, besser als die weitaus teurere Bang&Olufsen-Lösung mit integriertem Mikrofon statt eines Mikrofonarms ist es immer noch.

Das klingt bisher eigentlich alles nach einem mehr oder minder soliden Mittelklasse-Headset. Doch der Eindruck ändert sich sehr schnell, wenn man das Audeze Penrose X in Betrieb versetzt. Audeze setzt erneut auf die Planartechnik mit 100-mm-Treibern, die uns schon beim Mobius begeistern konnte. Schon der abgedeckte Frequenzbereich von 10 bis 50.000 Hz geht weit über die normalen 20 bis 20.000 Hz von herkömmlichen Gaming-Headsets hinaus.

Der Klang des Audeze Penrose X ist schlicht eine Offenbarung für Gamer und nahezu konkurrenzlos. Der Sound ist dermaßen glasklar, differenziert und detailreich, dass man beim Zocken ganz neue Feinheiten selbst in gewohnten und unzählige Male gezockten Spielen entdeckt. Auch die räumliche Wirkung ist schlicht hervorragend. Egal, wie fein ein Detail auch sein mag, es ist überhaupt kein Problem, die Richtung der Klangquelle wahrzunehmen. Trotz aller Feinheiten hat das Penrose X dennoch einen wuchtig, knackigen Klang, bei dem auch knurrende Motore, Kugelhagel oder Explosionen mit ordentlich Wumms ins Ohr geschmettert werden.

Der Spielesound des Penrose X ist schlicht und ergreifend Weltklasse und stellt nahezu alles in den Schatten. Da können maximal noch High-End-Lösungen mit Headsets wie MMX 300 oder Audiokopfhörer nebst externer Soundkarte mithalten. Zudem punktet auch noch die hervorragende Ausgewogenheit. Audeze macht nicht den Fehler, zu viel Wert auf tiefe Töne zu legen, sondern behält eine relativ neutrale Abmischung bei. Das hat den Vorteil, dass die ohnehin schon tollen Planartreiber auch bei Musik und Filmen voll ins Schwarze treffen. Wären da nur nicht diese blöden Macken wie Tragekomfort und Mikrofon, könnte es das fast perfekte Headset sein.