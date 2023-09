Die Gaming-Headsets von Audeze finden immer mehr Freunde, auch wenn sie nicht gerade preiswert sind. Die Planartreiber-Technik des Herstellers liefert allerdings auch famose Klänge und sind den herkömmlichen Treibern um Längen überlegen. Das Audeze LCD-GX ist derzeit das Luxusmodell des Herstellers mit einem Preis von 1.099 Euro und wirkt eher wie ein erweiterter Studiokopfhörer als ein „normales“ Gaming-Headset. Sehr zur Freude audiophiler Gamer, aber ein paar Zugeständnisse gibt es dann doch.

Dass das Audeze LCD-GX in einer anderen Liga spielt als seine üblichen Gaming-Konkurrenten, wird bereits beim Auspacken klar und beim Preis sowieso. Das Headset erreicht uns nämlich nicht, wie sonst üblich, im Karton mit Styroporpolstern, sondern in einem robusten und hochwertigen Kunststoff-Case und fein säuberlich nebst Zubehör in Schaumstoff gebettet.

Auch bei den Anschlüssen des kabelgebundenen Analog-Headsets entdecken wir ungewohntes, denn die Kabel werden per Mini-XLR-Anschluss ans Headset geklemmt. Zwei Varianten liegen bei, mit 6.35mm- und 3.5mm-Klinke nebst einem Splitter für die obligatorischen zwei Anschlüsse für Sound und Mikrofon. Mit an Bord ist ein kleines Bedienteil, das aber lediglich das Mikrofon an- oder ausschaltet. Das Mikrofon ist abnehmbar und mit einem flexiblen Arm nebst Poppschutz versehen. Von der Sprachübertragung her gehört es sicherlich zur Oberliga im Bereich der Gaming-Headsets und liefert eine warme, leicht bassige, aber hervorragend verständliche Aufnahme.

Die Hochwertigkeit setzt sich bei der Verarbeitung fort. Die handgefertigen Headsets setzen auf ein Magnesiumchassis mit Federbügel. Der Arretierungsmechanismus für die Kopfverstellung ist zunächst etwas ungewohnt, hält aber sicher. Die an drehbaren Gabelbügeln befestigten Ohrmuscheln sind voluminös und mit weichem Polster nebst hochwertigem Kunstlederbezug versehen. Wobei man erwähnen muss, dass es unter den Polstern bei sommerlichen Temperaturen ungemütlich warm werden kann.

Vom Design her setzt Audeze auf schlichtes Schwarz, wobei unter den Rippen der Außenseite einiges an Rot durchblitzt – ein Zugeständnis an die obligatorische Gaming-Optik. Das Headset ist mit etwa über 450 Gramm Gewicht trotz leichtem Magnesium-Chassis ein echtes Schwergewicht. Dank der dicken Polster und der sehr guten Gewichtsverteilung ist es aber dennoch auch bei längeren Sessions sehr bequem. Auf eine möglichst genaue Einstellung für eure Schädelgröße solltet ihr aber achten, ansonsten kann es zu locker sitzen und für ein wenig Verdruss sorgen.

Die wuchtige Größe der Ohrmuscheln hat ihren Grund. Darin stecken nämlich schier gewaltige 103-mm-Planartreiber, also gut doppelt so groß wie die sonst gängigen 40- oder 50-mm-Membranen. Die Treiber, die aus Fluxor-Magneten und ultradünnen Uniforce-Membranen bestehen, decken einen gewaltigen Frequenzbereich von 10 bis 50.000 Hz bei einer Impedanz von 20 Ohm ab. Die Planartechnik hat allerdings einen Nachteil: die Treiber saugen ordentlich Saft und sind daher von ihrer Ausgangsleistung vergleichsweise leise. Die Verwendung mit einem DAC oder einem Kopfhörerverstärker wird daher dringend empfohlen, wenn ihr etwas Dampf in euren Ohren spüren wollt.

Klanglich ist das LCD-GX ein absoluter Oberknaller und lässt die gesamte Konkurrenz verblassen. Die Planartreiber liefern einen ungemein detailreichen und ausgewogenen Klang mit leicht warmem Touch, der bei Gaming-Headsets seinesgleichen sucht. Aufgrund der offenen Bauweise erlebt ihr zudem eine breite Klangbühne, wenn auch mit dem Nachteil, dass Außengeräusche gut zu hören sind, aber auch das, was euch in die Ohren gepustet wird, hörbar nach außen dringt.

Das Headset strahlt in allen Anwendungsbereichen, lässt aber tatsächlich bei Musik am meisten die Muskeln spielen aufgrund der Ausgewogenheit und des Detailgrads. Die Bässe sind kraftvoll, die Mitten setzen sich wunderbar durch und die Höhen sind kristallklar, ohne schrill zu werden oder bei hohen Lautstärken zu verzerren. Beim Gaming glänzt die breite Klangbühne mit guter Richtungswahrnehmung, ebenso wie bei Videos oder Filmen. Von der Charakteristik her ist das LCD-GX aber tatsächlich eher ein Studiokopfhörer mit zusätzlichem Mikrofon.

Das ist ebenso wie die offene Bauweise natürlich ein wenig Geschmackssache. Ich persönlich mag den neutraleren Klang aber sehr im Gegensatz zum oftmals zu basslastigen Klang der meisten „normalen“ Gaming-Headsets. Ich zocke in der Firma nicht ohne Grund mit einem Audiotechnica-Headset, zumal arbeitsbedingt auch das häufige Abhören von Videoproduktionen und Audiospuren dazu kommt. Ob einem das den heftigen Aufpreis gegenüber vor allem den anderen Audeze-Headsets wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.