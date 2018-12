Ebenfalls auf den Game Awards 2018 angekündigt wurde das Mammutprojekt Atlas. Dabei handelt es sich um ein riesiges MMO der Macher von ARK: Survival Evolved.

Nicht erst seit Sea of Thieves sind Piraten im Spielebereich wieder salonfähig. Auch Ubisoft hat mit Skull & Bones einen entsprechenden Titel in Arbeit und jetzt kommt auch noch Studio Wildcard dazu. Die Macher von ARK: Survival Evolved haben in Person von Jeremy Stieglitz und Jesse Rapczak auf der Preisverleihung letzte Nacht das große Piraten-MMO Atlas angekündigt.

Groß bzw. riesig charakterisiert das Spiel auch ganz gut, denn nach Angaben der Macher wird dieses 1.200 Mal größer ausfallen als noch ARK: Survival Evolved. Technisch soll der Onlinespiel von der NVIDIA-Technologie namens "WaveWorks" profitieren, die ein neues Level an realistischer Wasser-Physik ermöglichen soll.

Im ersten Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt, sind auch verschiedene Monster zu sehen, mit denen ihr es zu tun bekommt. Auch Basiskämpfe sind offenbar mit an Bord und versprechen eine interessante spielerische Mixtur.

Atlas soll zunächst auf dem PC veröffentlicht werden und erscheint später im kommenden Jahr 2019 via Game-Preview-Programm auch für die Xbox One.