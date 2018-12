Erst kürzlich haben die ARK-Macher von Studio Wildcard das Piraten-MMO Atlas angekündigt, doch wenig später steht schon die erste Verzögerung fest.

Nach ARK: Survival Evolved will das Entwicklerstudio Studio Wildcard nun auch mit einem Piraten-MMO namens Atlas punkten. Immerhin sind Piratenspiele wie Sea of Thieves oder künftig auch Skull & Bones ja durchaus angesagt.

Schon kurz nach der offiziellen Vorstellung in der vergangenen Woche sollte Atlas eigentlich in dieser Woche als frühe Spielversion in den Early Access gehen, doch der Release verzögert sich nun. Allerdings hält sich die Verschiebung in Grenzen, so dass ihr noch vor Weihnachten auf dem PC loslegen könnt.

Atlas startet nun sechs Tage später, nämlich am 19. Dezember, in den Early Access bei Steam. Gründe für die Verzögerung wurden nicht genannt. Wenn der Titel verfügbar ist, dann wird dieser durchaus episch ausfallen, denn Studio Wildcard will bis zu 40.000 Spieler simultan in die gleiche Piratenwelt verfrachten. Diese können ihre eigenen Schiffe bauen und damit Festungen, Handelsschiffe und mehr überfallen.

Viele weitere Details findet ihr in unserer früheren Meldung zur Ankündigung von Atlas; anbei haben wir zudem noch einmal den ersten Trailer, der im Rahmen der Game Awards 2018 gezeigt wurde, für euch in die Meldung gepackt.