Das neue Gaming-Smartphone ASUS ROG Phone II nutzt als weltweit erstes Mobilgerät den Snapdragon 855 Plus Prozessor, ein 120Hz/1ms AMOLED Display und ein 6000mAh Akku.

Das neue Gaming-Smartphone ASUS ROG Phone II will es für mobile Zocker so richtig krachen lassen und ist vollgestopft mit Technik. Das Smartphone setzt auf den weltweit erstmals verwendeten Qualcomm Snapdragon 855 Plus Prozessor, der auf bis zu 2.96GHz getaktet ist. Für Grafik sorgt die Qualcomm Adreno 640 GPUm ergänzt durch das weltweit erste 120Hz/1ms AMOLED 10-Bit HDR 6,59-Zoll Display mit 49 ms Berührungsempfindlichkeit.

Befeuert wird das Ganze durch einen 6000mAh Akku nebst einem 30W ROG HyperCharge Power-Adapter. Das auf Gaming im Querformat ausgelegte Design umfasst verbesserte AirTrigger II-Ultraschallsensoren, eine Dual Surrounding Vibration Technologie sowie leistungsstarke Stereo-Frontlautsprecher. Als Zubehör wird das TwinView Dock II für Spiele mit zwei Bildschirmen angeboten, sowie das ROG Kunai Gamepad mit mehreren Konfigurationen.

Die neue ROG Phone II Ultimate Edition bietet ein exklusives neues Farbthema und nochmals verbesserte Spezifikationen. Die Hardwarespezifikationen der Ultimate Edition wurden auf 1-TB-UFS-3.0-ROM erweitert. Nutzer profitieren außerdem von schnelleren Cat 20 4G LTE-Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2 Gbit/s.

Um eine dauerhaft maximale Leistung sicherzustellen, verfügt das Kühlsystem GameCool II der zweiten Generation im ROG Phone II über eine neu entwickelte 3D Vapor-Chamber, die die Wärmeableitung aus dem Gerät noch effektiver gestalten soll. Hinzu kommt das neue Aktivkühlsystem AeroActive Cooler II mit neu gestalteten Ventilationslamellen, die den Luftstrom in das ROG Aerodynamik-System verstärken. Das Aktivkühlsystem passt über das mitgelieferte ROG Phone Aero Case. Der AeroActive Cooler II ist mit 24dBA zudem 4x leiser als das ursprüngliche Design.

Das ASUS ROG Phone II – in der in “Elite” Version – ist ab dem 04. September im ASUS e-Shop und ab Mitte-September bei ausgewählten Händlern für 899 Euro erhältlich. Die “Ultimate” Version wird ab Q4 2019 für 1.199 Euro erhältlich sein.