ASUS stellt auf der CES 2019 in Las Vegas wieder einen ganzen Batzen neuer Hardware vor, darunter Mainboards, Monitore, Grafikkarten, Router, ROG PNK LTD-Peripheriegeräte und Gehäuse.

Der ROG Strix XG438Q ist ein 43-Zoll-UHD (3840 x 2160 Auflösung) Gaming-Monitor mit einer schnellen 120 Hz Bildwiederholrate und FreeSync 2 HDR-Technologie. Der Bolide feiert auf der CES seine Premiere und wird erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Um diesen Monitor flüssig mit Bildern zu versorgen, ist die neue ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti Grafikkarte designt, die mit einer All-in-One-Kühlung antritt. Da Pumpe, Schlauch und Kühler nahtlos unter dem Gehäuse integriert sind, soll die Matrix kühler und leiser als luftgekühlte Karten sein und benötigt dabei den gleichen Platz.

Ebenfalls dabei ist eine Reihe von Gaming-Mainboards, darunter das ROG Zenith Extreme Alpha, ROG Rampage Extreme Omega, ROG Dominus Extreme und das mit dem CES 2019 Innovationspreis ausgezeichnete ROG Maximus XI Formula mit integriertem Kühlblock CrossChill EK III, intelligenter Übertaktungssoftware und einem polierten Spiegel-Finish. Um optimale CPU-Temperaturen zu gewährleisten, hat ROG einen neuen ROG Strix AIO-Kühler auf den Markt gebracht, ein Geschwistermodell der ROG Ryuo. Sie ist mit 120 und 240 mm Radiatoren ausgestattet und wurde für kompakte und mittelgroße Gaming-Rigs entwickelt.

Auch ein Zeichen dafür, dass die großen Hersteller immer mehr zu Komplettangeboten mit allen Komponenten tendieren, ist die Vorstellung des ROG Strix Helios Mid-Tower-Gaming-Gehäuses. Das ROG Strix Helios Gehäuse in Sonderausführung verfügt über ein integriertes OLED-Panel zur Anzeige von Echtzeit-Statistiken und -Zuständen des Gesamtsystems, einschließlich Mainboard-Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten und mehr. Neue Schnittstellen wie ASUS Node und Armory Crate sollen für die Kommunikation der Komponenten und eine zentrale Kommandozentrale sorgen.

Der neue ROG Rapture GT-AC2900 Dual-Band Gigabit Wi-Fi Router ist einer der weltweit ersten Router, der für das NVIDIA GeForce NOW Recommended Programm optimiert wurde. GeForce NOW ist ein Cloud-Gaming-Service, der leistungsschwache oder inkompatible Systeme in ein leistungsstarkes Gaming-System verwandelt und sie mit PC-Gameshops wie Steam und Uplay verbindet.

Beim Zubehört sind die mechanische Tastatur ROG Strix CTRL, das ROG Gaming Keycap Set, die drahtlose Gaming-Maus ROG Strix Carry, der Gaming-Stuhl ROG Chariot und der Gaming-Rucksack ROG Ranger BP3703 im Aufgebot. Die Tastatur verfügt über Cherry-MX-Switches, Aura Sync RGB Beleuchtung sowie austauschbare Tastenkappen für FPS und MOBA/MMO. Bei der Carry handelt es sich um eine kabellose Maus mit bis zu 300 Stunden Akkulaufzeit und optischem PMX3330-Sensor. Sie kann via 2,4-GHz-Technologie oder BlueTooth verbundenwerden.

Preise und Verfügbarkeiten wurden in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht genannt.