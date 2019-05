ASUS stellt den ROG Swift PG27UQX mit G-SYNC Ultimate vor, der weltweit erste Gaming-Monitor mit Mini-LED-Technologie, der 4K-HDR-Darstellung mit extrem hohen Kontrastverhältnissen liefern soll.

Mini-LEDs sind physikalisch kleiner als die von Displays mit konventioneller LED-Hintergrundbeleuchtung und können daher dichter verpackt werden. So verwendet der ROG Swift PG27UQX Mini-LEDs, die nur 200 bis 300 Mikrometer groß sind, so dass 2.304 dieser LEDs der nächsten Generation in das IPS-Display mit 27 Zoll und 3.840 x 2.160 integriert werden können. Dadurch sollen vor allem die Gleichmäßigkeit der Hintergrundbeleuchtung sowie die Granularität der Helligkeitsregler profitieren.

Die präzisere Ansteuerung ermöglicht hochauflösende HDR-Bilder mit extrem hohen Kontrastverhältnissen bei gleichzeitiger Reduzierung des Halo-Effekts um 33 Prozent sowie des Stromverbrauchs um 7 Prozent. Der ROG Swift PG27UQX übernimmt alle Funktionen des Vorgängers Swift PG27UQ, einschließlich 4K UHD (3.840 x 2.160) Auflösung, einer übertaktbaren 144Hz Wiederholfrequenz, Quantum-Dot-Technologie, Wide DCI-P3 97% und Adobe RGB 99% Farbraum, 1.000 Nits Spitzenhelligkeit, DisplayHDR 1000, NVIDIA G-SYNC Ultimate Support und integrierte Aura RGB-Beleuchtung mit Aura Sync-Unterstützung.

Preis und Releasedatum des neuen Monitors wurden in der Ankündigung allerdings noch nicht genannt.