Die ASUS Republic of Gamers (ROG) Serie hat sich einen Namen in der Gaming-Welt gemacht, und mit dem neuesten Mitglied der Familie, dem ASUS ROG Ally, setzt sie ihren Erfolgskurs fort. Das ROG Ally ist ein beeindruckender Gaming-Handheld mit Windows 11 als Basis, der mit leistungsstarker Hardware, innovativen Funktionen und einem ansprechenden Design ausgestattet ist. Mobiles Zocken am PC wird dadurch nicht nur möglich, sondern auch noch überaus attraktiv.

Das ASUS ROG Ally setzt auf ein schlankes und funktionales Design mit kompakten Abmessungen von nur 28,0 x 11,1 x 3,24 cm und einem Gewicht von lediglich 608 Gramm – ideal für das Spielen unterwegs. Dennoch müsst ihr hinsichtlich der Bedienung auf nichts verzichten. Asynchron angeordnete Analogsticks sind ebenso vorhanden wie Aktionstasten, Zusatztasten, Trigger und Schultertasten – alles, was ihr von einem guten Gamepad kennt. Zusätzlich gibt es noch zwei frei belegbare Paddles an der Rückseite. Alles natürlich mit perfekter Ergonomie und von den Belegungen her über die ROG Armoury Crate jederzeit individuell anpassbar.

Der Touchscreen des ASUS ROG Ally Gaming-Handhelds ist zudem ein bemerkenswertes Merkmal, das das Spielerlebnis noch interaktiver gestaltet. Mit seiner reaktionsschnellen und präzisen Berührungserkennung ermöglicht der Touchscreen den Spielern eine intuitive Steuerung und eine nahtlose Interaktion mit der Windows-11-Oberfläche und allen Applikationen.

Mit seinem hochwertigen 7-Zoll-Display und einer Full-HD-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz liefert es gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben. Das Display bietet eine hohe Pixeldichte und damit eine beeindruckende Klarheit, die jedes Detail zur Geltung bringt. Darüber hinaus sorgt die IPS-Technologie für weite Betrachtungswinkel und eine präzise Farbwiedergabe mit 100% sRGB Farbraumabdeckung. Die Helligkeit von 500 Nits sorgt für optimale Darstellung zu allen Tageszeiten und in allen Umgebungen. Robustes Gorilla Glass Victus nebst Beschichtung schützt vor Reflexionen und Verkratzen.

Für optimale Spieleleistung wurde modernste Technologie von AMD integriert. Die nagelneue AMD Ryzen Z1 Extreme APU der Zen4-Generation mit 8 Kernen und 16 Threads liefert reichlich Power für euer Spielerlebnis, unterstützt von satten 16GB LPDDR5-Arbeitsspeicher. Für satte Grafikleistung sorgt die aktuelle RDNA3-Generation, bekannt auch durch die neuesten AMD-Radeon-Grafikkarten – AMD FreeSync Premium gegen Tearing oder Ruckler sowie AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) für höhere Bildwiederholraten werden natürlich unterstützt.

Eine leistungsfähige und leise Kühlung mit zwei Lüftern, zwei Kühlkörpern und Staubfilter verhindert, dass euer ROG Ally ins Schwitzen gerät. Und über die Silent-, Performance- und Turbo-Modi könnt ihr selbst steuern, wie euer ROG Ally arbeitet. Auch an Speicherplatz für eure Spiele mangelt es nicht dank einer blitzschnellen PCIe Gen 4 M.2 SSD mit 512GB. Auf Wunsch könnt ihr euren Speicherplatz zudem dank eines UHS-II microSD Kartensteckplatzes jederzeit erweitern.

Bei Konnektivität und Anschlüssen bleiben keine Wünsche offen. Dank Wi-Fi 6E könnt ihr jedes WLAN nutzen, mit BlueTooth 5.2 ist der Anschluss von kabelloser Peripherie ein Kinderspiel. Ein schneller USB 3.2 Gen 2 Type-C Port mit DisplayPort 1.4 ermöglicht den Anschluss von externen Geräten wie Maus oder Tastatur, selbst der Betrieb an einem TV-Gerät oder Monitor ist damit möglich.

Ein 3,5-mm-Audioanschluss für einen Kopfhörer darf ebenso wenig fehlen wie die Möglichkeit, über den ROG XG Mobile Anschluss sogar eine externe Grafikkarte für noch mehr Leistung einzusetzen – ideal für das Spielen daheim am TV oder Monitor. Hinzu kommen zwei integrierte Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung sowie ein integriertes Mikrofon mit KI-Noise-Cancelling für das gemeinsame Spielen mit Voice Chat.

Der integrierte 40Wh Lithium-Ionen-Akku bietet bis zu zwei Stunden Akkulaufzeit für das lokale Spielen oder bis zu 6,8 Stunden beim Cloud-Gaming. Und geht dem ROG Ally dennoch mal die Puste auf, könnt ihr es natürlich über ein 65W-Netzteil betreiben und binnen 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufladen.

Das ASUS ROG Ally nutzt Windows 11 als Betriebssystem, somit müsst ihr euch nicht an eine andere Software gewöhnen. Der Einsatz von Windows bietet zudem noch weitere Vorteile, speziell fürs Gaming. Ihr benötigt nämlich keine speziell angepassten Spiele, sondern könnt ganz einfach eure Games aus den Bibliotheken von Steam, Epic Games, GOG, Ubisoft Connect, EA Play und anderen nutzen. Und natürlich ist auch Cloud Gaming mit dem ROG Ally möglich – ihr erhaltet mit dem Gerät sogar den Xbox Game Pass Ultimate für drei Monate ohne Zuzahlung!

Eine speziell angepasste Version der bekannten Armoury Crate Software von ASUS dient zudem als kinderleichte Bedienungszentrale für den Handheld. Darüber könnt ihr nicht nur euer Gerät überwachen, Tastenbelegungen anpassen und andere Einstellungen vornehmen, sondern auch euer gesamte Spieleportfolio verwalten und starten.

Zusätzlich bietet ASUS ein umfangreiches Portfolio an Zubehör für euren ASUS ROG Ally, vom praktischen Reise-Case über kabellose In-Ear-Kopfhörer bis hin zur Docking Station mit Schnellladefunktion und HDMI-Support oder dem kabellosen ROG Raikiri Pro Gamepad mit BlueTooth-Unterstützung. Oder als Highlight für ultimative Power die externen ROG XG Mobile GPUs wie eine NVIDIA GeForce RTX 4090 Notebook GPU oder eine AMD Radeon RX 6850M XT-GPU.

ASUS ROG Ally – das modernste Gaming-Handheld, ab 13. Juni erhältlich im ASUS estore und bei ausgewählten Händlern - ab 799 Euro!