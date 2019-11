Im November 2018 hat ASTRO mit dem US-Launch des ASTRO C40 TR Controllers die den Einstieg in die Profi-Controller-Kategorie verkündet. Nun kommt das Gamepad auch nach Deutschland.

Der hochmodulare und vollständig anpassbare ASTRO C40 TR ist ein offiziell lizensiertes Produkt für die PlayStation 4 und ist zudem mit Windows PCs kompatibel. Der Controller wurde von Grund auf mit Fokus auf Pro-Gamer und Turnierwettkämpfe entwickelt. Der neue C40 TR bietet ersetzbare und austauschbare Analog-Stick- und D-Pad-Module, unterschiedlich lange Analog-Stick-Kappen, programmierbare hintere Tasten und eine kostenlose Software zum Erstellen und Speichern von benutzerdefinierten Controller-Mappings und Empfindlichkeitsprofilen, die direkt am Gerät gewechselt werden können und noch mehr.

Der Controller bietet zudem verkabelte und kabellose Funktionalität. Dank integriertem Modus-Schalter kann schnell zwischen kabelgebundenem und dem ASTRO-eigenen drahtlosem 2,4 Ghz-Modus mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit gewechselt werden, um sich an jede Spielumgebung anzupassen. Beide Modi sollen eine geringe Latenz für Leistung auf Profi-Niveau bieten. In beiden Modi kann via Klinkenanschluss ein Headset genutzt werden.

Der neue ASTRO C40 TR Controller von ASTRO Gaming kann ab sofort auf der ASTRO Gaming Website zu einem UVP von 199,00 Euro vorbestellt werden. Er mit PlayStation 4 und Windows PCs kompatibel und voraussichtlich im November erhältlich.