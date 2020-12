Assassin's Creed Valhalla ist wahrscheinlich das größte Assassin's Creed, das es je gab – zumindest was den Umfang und die Spielzeit betrifft. Da kann man unmöglich alles sehen, erst recht nicht die vielen Geheimnisse, Easter-Eggs, Anspielungen und so manches Detail, bei dem man ganz genau hinschauen muss. Wir versprechen: Von diesen 10 Dingen über Assassin's Creed Valhalla hast du bestimmt noch nicht alle gesehen.

Platz 10: Die lustige Welt der Tiere

Habt ihr schonmal versucht, eine Katze in Assassin‘s Creed Valhalla zu streicheln? Dann macht das mal, und euer Herz wird Purzelbäume vor Entzückung schlagen. Ihr könnt sogar eine Katze für eure Schiffsbesatzung rekrutieren: Dafür müsst ihr das Weltereignis „Freyjas Freund“ in East-Engla abschließen. Die Katze macht es sich sodann am Bug eures Bootes gemütlich. Bestimmt ist euch aufgefallen, dass Hunde des Öfteren mal ihre Blasen erleichtern. Doch habt ihr auch bemerkt, dass Soldaten ihnen das hin und wieder gleichtun und schamlos von Klippen oder Burgmauern pinkeln? Schaut euch auch mal das Schwein in eurer Siedlung ganz genau an, dann fällt euch auf, dass es tätowiert ist. In seltenen Fällen findet ihr einen Wolf im Wald, der einer Bärenfalle zum Opfer gefallen ist. Befreit ihr ihn daraus, wird er zahm und folgt euch fortan nicht nur, sondern steht euch sogar im Kampf bei.