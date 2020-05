Mit einem beeindruckenden Trailer und einigen Informationen hat Ubisoft das Wikingerspektakel Assassin's Creed: Valhalla angekündigt. Mittlerweile sind durch Ubisoft selbst und verschiedene Interviews noch weitere Details aufgetaucht. Wir fassen für euch zusammen, was es bisher zu Valhalla an Informationen gibt.

Wann und für welche Plattformen erscheint Assassin's Creed: Valhalla?

Einen konkreten Releasetermin für Valhalla gibt es derzeit noch nicht. Das neue Spiel soll nach aktuellem Stand Ende 2020 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und auch Google Stadia erscheinen. Bei den beiden neuen Konsolen gehört es zu den Launchtiteln. Entwickelt wird das Spiel hauptverantwortlich von Ubisoft Montreal (Black Flag, Origins), zusammen mit 14 (!) weiteren Studios, die bereits seit zweieinhalb Jahren am Spiel arbeiten. Sowohl Black Flag als auch Origins waren Titel, welche die Reihe ordentlich umgekrempelt haben – man darf also gespannt sein.