Assassin‘s Creed Valhalla ist wieder ein gigantisch großes Spiel voller Betätigungen, Haupt- und Nebenmissionen, Sammelobjekten und optionalen Aufgaben. Da kann man schon mal etwas überfordert sein und den Überblick verlieren. Diese 10 Dinge solltest du daher unbedingt wissen, bevor du spielst.

Platz 10: Wofür soll ich mein Geld (Silber) ausgeben?

Silber ist die Währung in Assassin‘s Creed Valhalla. Ihr erhaltet sie von besiegten Gegnern, als Beute von Truhen und Belohnung für erledigte Aufgaben. Doch was stellt man am besten damit an?Grundsätzlich gesagt: Das Geld könnt ihr bei Händlern in alles Mögliche investieren. Vieles davon ist rein kosmetischer Natur wie neue Tätowierungen, aber auch halbwegs nützliche Dinge wie neue Waffen, Schmiedematerialien, Runen und Verbrauchsgegenstände wie Pfeile und Mahlzeiten. Allerdings findet ihr diese ohnehin ständig in ausreichender Menge in der Spielwelt, weswegen ihr euer hart erarbeitetes Geld am Anfang lieber in etwas anderes investieren solltet. Wir empfehlen euch stattdessen, zu einem Stall zu gehen und dort mit eurem Silber die Fähigkeiten eurer Pferde zu verbessern. So könnt ihr deren Ausdauer und Gesundheit erhöhen, vor allem aber ihnen das Schwimmen beibringen, was extrem nützlich ist.