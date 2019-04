Ubisoft hat zum Wiederaufbau der zum Teil abgebrannten Notre-Dame eine hohe Geldsumme zugesichert. Um das zerstörte Kulturgut in seiner eigentlichen Pracht zu zeigen, verschenkt das Unternehmen Assassin's Creed: Unity. Doch der Publisher könnte sogar eine viel wichtigere Rolle bei der Rekonstruktion einnehmen.

Der Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat weltweit Aufmerksamkeit erregt. Doch bereits innerhalb weniger Stunden meldeten sich Milliardärsfamilien und Unternehmen, die enorme Summen zum Wiederaufbau der weltberühmten Kirche zusicherten. Wie viele der kostbaren Schätze und Kunstwerke in dem Gebäude unwiederbringlich zerstört sind, lässt sich noch nicht abschätzen.

Der französische Publisher Ubisoft nimmt ebenfalls Anteil an der Tragödie und bietet nun zum einen die PC-Version von Assassin's Creed: Unity eine Woche lang kostenlos an, um das Gebäude zumindest virtuell in aller Pracht bewundern zu können. Außerdem kündigte das Unternehmen an, ebenfalls 500.000 Euro für die Rekonstruktion und Restaurierung beizusteuern. Zusätzlich ruft Ubisoft auf, ebenfalls zu spenden.

Da Ubisoft während der Entwicklungsphase von Assassin's Creed: Unity intensive Recherchen durchgeführt hat, um die Kathedrale möglichst originalgetreu darzustellen, könnten diese Informationen möglicherweise ebenfalls dazu beitragen, das berühmte Bauwerk wieder wie vor dem Unglück aussehen zu lassen.