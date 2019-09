Assassin's Creed: The Rebel Collection

Ein weiteres Gerücht hat sich bestätigt: Zwei weitere Titel der Assassin's-Creed-Reihe von Ubisoft schaffen den Sprung auf die Switch.

In den vergangenen Tagen machte im Netz ein neues Gerücht die Runde, wonach Ubisoft zwei weitere Titel der Assassin's-Creed-Reihe auf die Switch bringen wird. Ein Händler hatte ein Paket bestehend aus Assassin's Creed: Rogue Remastered und Assassin's Creed IV: Black Flag in seinem Portfolio aufgeführt und die Spekulationen entsprechend angeheizt.

Seit der Direct-Konferenz heute Nacht herrscht diesbezüglich nun Klarheit: Beide Spiele kommen tatsächlich auf die Switch von Nintendo. Ubisoft nennt das Bundle Assassin's Creed: The Rebel Collection und veröffentlicht diese am 06. Dezember 2019 - also auch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Kurzum: Der Händler The Console Club könnte künftig durchaus eine zuverlässige Quelle sein, wenn es um Leaks geht. In diesem Fall hat er jedenfalls recht behalten. Den ersten Trailer zum neuen Bundle könnt ihr euch anbei ansehen.