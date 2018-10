Assassin's Creed Odyssey ist das mit Abstand größte Spiel der Open-World-Reihe und bis obenhin voll mit Easter Eggs, Anspielungen und Geheimnissen, die euch beim Durchspielen garantiert nicht alle aufgefallen sind.

Platz 10: Zeus' Penis

Der erste Aussichtspunkt, den ihr vermutlich in Assassin's Creed Odyssey erklimmt habt, ist die Zeus-Statue auf Kephallenia. Die Statue für sich ist schon eindrucksvoll genug und so groß wie ein Wolkenkratzer, mindestens ebenso so beeindruckend ist jedoch der mannshohe Penis des Göttervaters. Wenn ihr euch auf eurem Weg hinauf an seinem besten Stück festhaltet, lassen es sich Alexios bzw. Kassandra nicht nehmen, das mit einem frechen Spruch zu kommentieren: „Hier sollte ich eigentlich besser nicht lang.“