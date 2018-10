Assassin's Creed Odyssey ist ein unfassbar großes Spiel voller Spielmechaniken und -systeme, bei denen man als Anfänger schon mal den Überblick verlieren kann. Einige Feinheiten des Spiels versteht man als Neuling womöglich nicht auf Anhieb oder erkennt erst nach vielen Stunden, wie wichtig sie egentlich sind. Wir verraten euch 10 Tipps & Tricks, die ihr am besten von Anfang an beherzigen solltet, um nichts Bedeutsames zu übersehen.

Platz 10: Hol dir die Heilen-Fähigkeit so schnell wie möglich!

Für jeden Stufenaufstieg in Assassin's Creed Odyssey bekommst du Fähigkeitspunkte, die du in neue Fähigkeiten investieren kannst. Welche du wählst, ist ganz allein dir und deinem persönlichen Spielstil überlassen – je nachdem ob du lieber schleichst, kämpfst oder mit dem Bogen unterwegs bist. Eine Fähigkeit solltest du dir aber unbedingt so schnell wie möglich holen, egal welcher Spielertyp du bist: die Heilen-Fähigkeit „Zweite Luft“. Denn nur mit ihr kannst du dich jederzeit während eines Kampfes wieder heilen.