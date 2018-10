Assassin's Creed: Odyssey hat in den Testberichten hervorragend abgeschnitten und gilt als äußerst umfangreich. Doch wie schlägt sich Ubisofts neuester Streich in der Gunst der Spieler? Aus Großbritannien liegen nun erste Erhebungen vor.

Am vergangenen Freitag, den 05. Oktober 2018, veröffentlichte Ubisoft offiziell das neue Assassin's Creed: Odyssey für PC, PS4 und Xbox One. Das im antiken Griechenland angesiedelte Abenteuer gilt als einer der wichtigsten Titel von Ubisoft im diesjährigen Weihnachtsgeschäft und hat in der Presse mitunter hervorragend in Testberichten abgeschnitten.

In der Gunst der Spieler, so zumindest erste Erhebungen aus Großbritannien, ist der Titel aber eher etwas weniger angesagt - jedenfalls auch im Vergleich zum letztjährigen Assassin's Creed: Origins, welches im alten Ägypten spielte.

Trotz des Verkaufsstarts verpasste das Action-Epos auf der Insel den Sprung an die Spitze der Charts und muss sich mit Platz 2 im Ranking begnügen. Ganz vorne bleibt das in der Vorwoche veröffentlichte FIFA 19 - an König Fussball führt also kein Weg für Ubisoft vorbei. Das mag man noch verschmerzen können, allerdings ist es dann eben der Vergleich zum direkten Vorgänger, der aufhorchen lässt.

So verkaufte sich Assassin's Creed: Odyssey in diesem Jahr rund 25 Prozent weniger als der im letzten Jahr veröffentlichte Vorgänger im gleichen Zeitraum - Zahlen, die sich Ubisoft so sicherlich nicht gewünscht hat. Allerdings gibt es auch noch einen Hoffnungsschimmer: In die britischen GfK-Analysen werden digitale Spielversionen nicht einbezogen. Sollten also mehr Spieler zu einer Digitalversion gegriffen haben, dann dürfte die Lücke zum Vorgänger immerhin kleiner ausfallen.

Unser Assassin's Creed: Odyssey Review könnt ihr hier noch einmal nachlesen.