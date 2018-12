Während im spielerischen Bereich derzeit eine vermeintliche Assassin's Creed Compilation auch für die Switch für Spekulationen sorgt, kündigt Ubisoft eine neue Konzertreihe an, bei der Freunde der Spielmusik auf ihre Kosten kommen sollen.

Im kommenden Jahr 2019 sollt ihr die größten Momente der Action-Saga Assassin's Creed aus dem Hause Ubisoft in musikalischer Hinsicht auf eine besondere Art und Weise erleben können. Der Entwickler und Publisher kündigte jetzt mit Assassin's Creed Symphony eine Konzerttour an, die im Juni 2019 startet und unter anderem Halt in Nordamerika und Europa macht.

Die Premiere der neuen Konzertreihe soll am 11. Juni 2019 im Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles stattfinden. Das Konzert markiert damit einen musikalischen Höhepunkt im Rahmen der E3, der wichtigsten Spielemesse weltweit.

Was erwartet Besucher des Konzerts? Ubisoft selbst spricht vom "ultimativen Erlebenis für jeden Fan". Dabei soll der Klang eines Symphonieorchesters samt Chor mit 3D-Effekten kombiniert werden. Die Show dauert rund zwei Stunden und präsentiert Musik, Charaktere und Geschichten aus den verschiedenen Teilen von Assassin's Creed. Zu den aufgeführten Stücken zählen die Werke vieler Komponisten, darunter Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Philipps, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon und The Flight.

Nach der Premiere in Los Angeles macht die Tournee außerdem im Palais des Congrès in Paris (29. Juni), in der Davies Symphony Hall in San Francisco (03. August), am Place des Arts in Montréal (27. September), am Eventim Apollo in London (05. Oktober) und am Teatro Arcimboldi in Mailand (06. Oktober) Halt. Vorverkaufsstart ist der 07. Dezember für Mitglieder des Ubisoft Clubs. Die breite Öffentlichkeit darf ab dem 10. Dezember um 10:00 Uhr Ortszeit zuschlagen.