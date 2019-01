Mit dem aktuellen DLC "Schattenerbe" bzw. "Shadow Heritage" zu Assassin's Creed: Odyssey ist Ubisoft gewissermaßen in ein Fettnäpfchen getreten, denn dieser zog einen Shitstorm nach sich. Im Fokus stand die sexuelle Orientierung des Hauptcharakters, auf die Spieler bislang einen entscheidenden Einfluss nehmen konnten. Jetzt reagiert Ubisoft!

Der neue Zusatzinhalt "Schattenerbe" zu Assassin's Creed: Odyssey war im Netz kontrovers diskutiert worden. Grund dafür war der Handlungsstrang und die sexuelle Orientierung des Hauptcharakters, denn dieser wurde - unabhängig davon ob ihr euch für Kassandra oder Alexios entschieden habt - in eine heterosexuelle Beziehung gezwungen. (Achtung: Im Folgenden gibt es auch einige Spoiler zum DLC!)

Das Actionspiel rühmte sich bis dato auch mit den enthaltenen Rollenspiel-Elementen, die unter anderem zuließen, dass ihr mit dem von euch gewählten Protagonisten auch homosexuelle und bisexuelle Beziehungen führen konntet. Die Handlung des Hauptspiels ließ sich durch entsprechende Entscheidungen beeinflussen.

Im neuen DLC jedoch sollte eine Verknüpfung von Kassandra oder Alexios zur Abstammung der Assassinen hergestellt werden. Am Ende der Episode werden beide wählbaren Charaktere schlussendlich in eine heterosexuelle Beziehung mit dem Sohn oder der Tochter eines Assassinen namens Darius gezwungen, mit dem beide ein Kind bekommen um die Linie der Assassinen fortzusetzen.

Das stieß etlichen Spielern sauer auf, die sich beschwerten, dass frühere Entscheidungen für eine homo- oder bisexuelle Beziehung des Charakters dadurch wertlos würden. Dass man dadurch anderen sexuellen Gesinnungen gewissermaßen dann doch wieder eine Abfuhr erteilt, sorgte ebenfalls für einen Shitstorm.

Ubisoft reagiert nun und bestätigte über einen Community Manager in den offiziellen Foren, dass man sich die Kritik zu Herzen genommen habe und den DLC entsprechend ändern werde. Dadurch wolle man die von den Spielern getroffenen Entscheidungen bezüglich der Gesinnung besser reflektieren. In diesem Kontext werde auch die zu verdienende Trophäe bzw. das Achievement umbenannt und die Cutscene geändert. Die Neuerungen sollen in einem kommenden Update aufgespielt werden.

Gleichzeitig bekräftigt man: "Wir haben uns auch die nächste Episode 'Bloodline' sehr genau angesehen, um sicherzustellen, dass die Erfahrungen, welche die Spieler machen, die Entscheidungen widerspiegeln, die sie im Spiel treffen."

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich Creative Director Jonathan Dumont für die dürftige Umsetzung des Themas im DLC entschuldigt. Es sei nicht die Intention der Writer gewesen, den Eindruck zu erwecken, der schlussendlich entstanden ist.