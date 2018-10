Assassin's Creed Odyssey ist auch als Streaming-Version für die Switch erhältlich. Aber wie gut läuft das Adventure auf der Hybrid-Konsole?

Zwar reicht die Switch nicht an die Leistung einer PS4, Xbox One oder gar eines PCs heran, doch gerade in Japan hindert es einige Entwickler nicht daran, ihre aktuellen AAA-Titel auch auf Nintendos Konsole ohne allzu große Abstriche zu veröffentlichen. Nach Resident Evil 7 wurde nun auch Assassin's Creed Odyssey für die Switch als Streaming-Version auf den Markt gebracht, die Rechenleistung wird also, eine sehr gute Internetleitung vorausgesetzt, ausgelagert.

Wie die japanexklusive Cloud-Version auf der Switch läuft, haben die japanischen Kollegen von IGN erprobt. In gut 20 Minuten Gameplay zeigen sie, wie Ubisofts neuestes Adventure aussieht. Bis auf kleinere Aussetzer der Framerate zeigt sich das Abenteuer in Griechenland durchaus sehenswert. Nachfolgend haben wir euch das entsprechende Video eingebettet. Was meint ihr? Hättet ihr mit entsprechender Internetleitung Interesse, Assassin's Creed Odyssey auch auf der Switch zu spielen?