Ubisoft hat in dieser Woche ein neues Update zu Assassin's Creed: Odyssey samt New-Game-Plus-Modus veröffentlicht, doch im Fokus steht dabei auch ein anderes Thema. Der Entwickler will damit nämlich auch das kontrovers diskutierte Sexualitätsproblem aus dem letzten DLC lösen.

Mit dem letzten DLC "Shadow Heritage" im Januar sorgte Ubisoft für eine Kontroverse in Assassin's Creed: Odyssey. Am Ende wurden die Spieler in die Zeugung eines Nachfahrens und damit eine heterosexuelle Beziehung gezwungen, obwohl das Spiel explizit auch homosexuelle Romantik-Optionen zulässt. Das stieß etlichen Gamern sauer auf und Ubisoft versprache zu reagieren. Das hat man mit dem Update nun getan.

Achtung: Es folgen Spoiler!

Nachdem man zuvor nur aussagte, dass man die Cutscene anpasse und den Dialog verändern werde, ist nun klar: Die Änderungen halten sich schlussendlich in Grenzen. So wurden zwei Dialogzeilen neu ausgestaltet und ein Kuss wurde entfernt.

Die neue Dialogoption sieht vor, dass ihr klarstellen könnt, dass ihr nicht in den erzwungenen Beziehungspartner im DLC verliebt seid. Wer die entsprechende Romantik-Option nicht aufgreift und auswählt, der bekommt unter anderem die Textzeile "Ich habe dieses Leben gewählt, um die Blutlinie zu wahren" präsentiert. Die zugehörige Trophäe wurde von "Growing Up" in "Blood of Leonidas" umgetauft.

Wer sich das Ganze in Aktion ansehen möchte, kann sich das nachfolgende YouTube-Video zu Gemüte führen.