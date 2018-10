So lange soll die Kampagne dauern!

In dieser Woche bringt Ubisoft das neue Assassin's Creed: Odyssey auf den Markt, das im antiken Griechenland angesiedelt ist. Jetzt gibt es auch erste handfeste Infos, wie lange euch der neue Teil beschäftigen soll.

Das neue Assassin's Creed: Odyssey soll euch durchaus länger bei der Stange halten, zumindest wenn man ersten Angaben der Webseite PowerPyx Glauben schenken möchte, die sich auf Guides zum Sammeln von Trophäen spezialisiert hat. Die Kollegen haben sich den neuen Teil der Actionreihe bereits im Detail angesehen und durchgespielt und machen erste Angaben dazu, was euch in Sachen Spielzeit erwartet.

Demnach hätte ein erster Durchlauf der Haupthandlung rund 41 Stunden an Spielzeit benötigt. Dabei wurde Level 37 erreicht; das Maximallevel ist Level 50, so dass noch etliche weitere Optionen bestehen, weitere Stunden mit dem Ubisoft-Titel zu verbringen.

In dem gut 40-stündigen Durchlauf wurden die meisten Dialoge angehört, einige wurden aber auch übrsprungen - vor allen Dingen in Nebenquests. Stichwort Nebenquests: Zum Hochleveln des Charakters sollen durchaus viele von diesen nötig sein. Zwischen einigen Quests der Hauptstory bestehen nämlich größere Levelunterschiede und die Nebenquests sind in der Zwischenzeit laut den Kollegen der einzige gute Weg, um ausreichend Erfahrungspunkte zu sammeln.

Wer sich alle Dialoge vollumfänglich anhört, kann die 50 Stunden laut PowerPyx leicht knacken. Wer alle Gespräche auslässt und durch das Spiel hetzt, der wird es womöglich auch in 30 Stunden schaffen können. Die angegebene Zeit von 41 Stunden umfasste auch das komplette Aufdecken der Spielkarte, was allein fünf bis sechs Stunden in Anspruch nehmen soll.

Pro Level-Up werden rund eine Stunde bzw. vier bis sechs Quests benötigt. Quests werden nach Charakter-Level skaliert, ebenso die Gegner und die einzelnen Gebiete. Wer 100 Prozent des Spiels samt aller Trophäen und Auszeichnungen schaffen möchte, darf wohl gut und gerne über 100 Stunden Spielzeit einplanen.

Assassin's Creed: Odyssey erscheint am 05. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.