An diesem Freitag erscheint das neue Assassin's Creed: Odyssey aus dem Hause Ubisoft - und wie das heutzutage üblich ist, wird auch dieses Actionspiel direkt mit einem Day-One-Patch versorgt. Wir verraten euch hier, was euch erwartet.

Seitdem Assassin's Creed: Odyssey den Gold-Status erreicht hat, die Entwicklungsarbeiten offiziell abgeschlossen wurden und die Vervielfältigung im Presswerk für den Verkaufsstart an diesem Freitag erfolgte, hat sich Entwickler Ubisoft keineswegs auf die faule Haut gelegt. Vielmehr galt es seither, das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

Diese Optimierungen münden nun in einem Day-One-Patch, den ihr euch direkt zum Release am 05. Oktober auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One herunterladen könnt. Details zum Update hat Ubisoft nun in den offiziellen Foren bekannt gegeben, darunter auch die Größe.

Erfreulich: Im Gegensatz zu manch anderem Day-One-Patch hält sich der Download bei Assassin's Creed: Odyssey eher in Grenzen, denn je nach Plattform müssen lediglich zwischen 1,4 und 1,5 GB durch die Internetleitung gejagt werden. Dafür erhaltet ihr die zu erwartenden Änderungen: Ladezeiten wurden verringert, an der generellen Performance und Stabilität wurde geschraubt und es gibt auch einige kleinere Gameplay-Optimierungen.

Offiziell werden die Änderungen in Version 1.0.2 wie folgt angegeben:

Gameplay Improvements