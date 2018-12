Im Dezember bekommt Assassin's Creed Odyssey gleich einen Haufen neuer Inhalte spendiert. Welche das sind und wann ihr Zugriff auf sie habt, erfahrt ihr hier.

Die erste Episode Gejagt des ersten Post-Launch-Handlungsstrangs: Das Vermächtnis der ersten Klinge erschien bereits am 4. Dezember. Falls ihr noch keinen Zugriff darauf habt, müsst die Naxos-Quest aus Episode 7 der Hauptgeschichte abgeschlossen und mindestens Level 28 erreicht haben. Der ein oder andere wird die Geschichte des ersten Assassinen vermutlich schon begonnen haben. Das war aber noch nicht alles, was Ubisoft im Dezember für Assassin's Creed Odyssey bereit hält.

Die dritte Episode der kostenlosen Inhalte von den vergessenen Geschichten Griechenlands namens Das Bild des Glaubens wird ebenfalls im Dezember erscheinen. Hierfür müsst ihr euch mindestens in Episode 5 und in der Region Elis befinden. Die erste Quest heißt „Die Vermessung des Menschen“ und ein minimales Level von 35 ist empfehlenswert. Darüber hinaus startet am 10. Dezember der erste Wettbewerb für den Fotomodus, der mit dem Update 1.0.7 überarbeitet wurde.

>> Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge im Test

Des Weiteren erhält das Adventure einige neue Items. Das Himmel-Paket, welches ein neues Ausrüstungsset, ein geisterhaftes Reittier sowie eine neue tödliche Waffe enthält. Das Paket wird wie gewohnt im Store und auch gleichzeitig am Oikos der Olympioniken erhältlich sein. Außerdem könnt ihr nun die Gang-Mitglieder-Crew aus Assassin's Creed Syndicate anheuern.

Erreicht ihr Stufe 50, habt ihr ab sofort Zugriff auf ein neues Menü, in dem ihr Fähigkeitenpunkte für eure Jäger-, Krieger- und Assassinen-Werte und Fähigkeiten verbessern könnt. Zu guter Letzt finden neue wöchtentliche Aufträge und Schnellreisepunkte ihren Weg in das Spiel. Werdet ihr die Gelegenheit nutzen und dem alten Griechenland nochmal einen Besuch abstatten?