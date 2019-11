Um das nächste Assassin's Creed rankten sich in den vergangenen Monaten schon etliche Gerüchte. Jetzt gibt es neue Spekulationen um einen potentiellen Wikinger-Ableger.

Schon frühere Gerüchte gingen davon aus, dass das nächste Assassin's Creed auf ein Wikinger-Setting zurückgreifen wird. Auch die britischen Kollegen von Daily Gaming Report wollen das unter Berufung auf eigene anonyme Quellen in Erfahrung gebracht haben.

Demnach soll der nächste Serienteil in der Tat Assassin's Creed: Ragnarok heißen, auch wenn dieser intern noch unter dem Codenamen "Kingdom" geführt werde. Gerüchte um das Setting waren zuvor nicht nur durch ähnlich gelagerte Leaks genährt worden, sondern auch durch ein von Ubisoft in The Division 2 platziertes Poster, das einen Wikinger-Assassinen zeigte.

Laut dem nun veröffentlichten neuen Bericht werde Assassin's Creed: Ragnarok erst für die neue Konsolengeneration um PS5 und Xbox Project Scarlett erscheinen. Weiterhin sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die ausgeprägteren RPG-Elemente wieder zum Einsatz kommen, die erstmals in Assassin's Creed: Origins so umgesetzt und implementiert wurden.

Gegenüber dem letzten Teil der Reihe sollen auch Seekämpfe wieder dazu kommen - etwas, was in Anbetracht des Wikinger-Settings sicherlich Sinn ergibt. Mit traditionellen Wikinigerschiffen werdet ihr euch daher auch auf hoher See messen können. Und: Aus Assassin's Creed: Brotherhood kehrt ein Feature zurück, das euch NPCs für eure Zwecke rekrutieren lässt.

Etwas überraschend ist bei diesem Leak in handlungstechnischer Hinsicht die Tatsache, dass ihr dem Vernehmen nach auch Asgard selbst besuchen können sollt. Da ihr dort auf die nordischen Götter treffen werdet, scheint Assassin's Creed dieses Mal - sollte es sich so bewahrheiten - auch ein deutlich übernatürlicheres Element spendiert bekommen.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Infos der Kollegen auch tatsächlich so bestätigen; verifizieren lassen sich die Quellen naturgemäß derzeit nicht. Eine offizielle Ankündigung des Spiels seitens Ubisoft steht weiter aus und könnte am ehesten wohl im Rahmen der E3 2020 im Sommer kommenden Jahres erfolgen. Wir halten euch auf dem Laufenden!