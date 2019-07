Ubisoft versorgt seine Top-Hits mittlerweile ja länger mit frischen Spielinhalten und bringt daher weniger AAA-Titel pro Jahr auf den Markt. Auch Assassin's Creed: Odyssey steckt deshalb bereits mitten im zweiten groß angelegten DLC-Strang - und dieser erhält nun schon bald seinen Abschluss.

Der zweite Handlungsstrang von Assassin's Creed: Odyssey, der per DLC nachgeliefert wurde, dreht sich rund um Atlantis und hat mittlerweile zwei einzelne Episoden erhalten. Fehlt eigentlich nur noch die abschließende dritte Episode, um auch dieses zusätzliche Kapitel abzuschließen - und diese hat jetzt einen Release-Termin.

Wie Ubisoft via Twitter ankündigte, wird die Wartezeit bis zum Release des dritten und letzten DLCs zum zweiten Handlungsstrang gar nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das abschließende Kapitel der dreiteiligen Atlantis-Story wird unter dem Namen "Judgment of Atlantis" ab dem 16. Juli 2019 auf allen Plattformen erhältlich sein.

We're excited to reveal that the final DLC episode, Judgment of Atlantis, will be available on July 16! Get a first glimpse of Poseidon's realm with this exclusive screenshot! 🔱 #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/9FKBhIV6WR