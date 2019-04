Mit Assassin's Creed hat Ubisoft eine absolute Erfolgsreihe im Action-Genre geschaffen. Auch die Musik zog Millionen von Spielern in ihren Bann. Kein Wunder, dass Ubisoft diese im Rahmen einer Konzertreihe nun besonders in Szene setzt.

In der Konzertreihe "Assassin's Creed Symphony" erweckt Ubisoft die größten Momente der Videospielreihe auf besondere Art und Weise zum Leben. Garniert mit der Musik aus den Spielen werden die Szenen aus den Titeln multimedial aufgezeichnet und stimmungsvoll präsentiert. Nun macht die Tour auch in Deutschland und der Schweiz halt.

Nach der Premiere der weltweiten Tour am 11. Juni in Los Angeles - parallel zur E3 - kommt "Assassin's Creed Symphony" demnach auch nach Düsseldorf und Zürich. Das Konzert in Deutschland ist für den 04. Oktober 2019 anberaumt worten, das in der Schweiz am 30. November 2019.

Massimo Gallotta, CEO von MGP Live, sagt zur heutigen Ankündigung: "Zum aller ersten Mal können sowohl leidenschaftliche Assassin's-Creed-Fans als auch Symphonie-Besucher aus der Schweiz die reiche Musikgeschichte der beliebten Saga in einer Live-Musik-Umgebung erleben. Dieses spannende Multimedia-Konzert kombiniert ein 80-köpfiges Orchester mit Chor, modernster Technologie, Spezialeffekten und großartigem Filmmaterial auf der großen Leinwand. Wir sind sicher, dass diese Show die Besucher auf ihr Sitze fesseln wird."

Die Show dauert insgesamt rund zwei Stunden. Wer die Live-Musik im Multimedia-Konzert genießen möchte, kann sich Tickets via Eventim sichern. Einen Eindruck liefert der nachfolgende Trailer.