Ubisoft ist mit Assassin's Creed Odyssey noch nicht fertig und könnte einen sehr spannenden Story Creator Mode vorbereiten.

Auch wenn Watch_Dogs Legion dieses Jahr Ubisofts großer Titel wird, könnte Assassin's Creed Odyssey weiter relevant bleiben. Denn offenbar planen die Franzosen, das Spiel noch einmal ordentlich auszubauen. Es sieht aus, als würde uns bald ein "Story Creator Mode" ins Haus stehen, mit dem sich, zumindest suggeriert das der Name, eigene Quests erstellen lassen.

Grund zu dieser Annahme gibt die Assassin's-Creed-Fanseite AccessTheAnimus, die laut Twitter-Posting zu einem Test eines "kommenden, Community-orientierten Tools" eingeladen wurde. Das alleine könnte natürlich auch völlig andere Inhalte meinen, doch im April erwähnte Ubisofts Community Manager Dominik Voigt in einem inzwischen gelöschten Beitrag einen "Story Creator Mode". Bringt man diese beiden Informationshäppchen in Verbindung, würde ein Quest-Editor durchaus Sinn ergeben. Da Ubisoft auch in anderen Spielen wie Far Cry 5 oder Trials Rising mit ähnlichen Features experimentiert hat, wäre es zumindest auch nicht abwegig.

E3 is approaching and we can finally mention that we were kindly invited to test an upcoming community oriented tool for #AssassinsCreed Odyssey!



We can’t say much more for now, but we suggest you checking the #UbiE3 Pre-Show for more details! pic.twitter.com/Z7FjoPoqIy