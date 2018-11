Auch Assassin's Creed: Odyssey wusste wieder zu überzeugen und erfreut sich unter Spielern seit dem Release im Oktober großer Beliebtheit. Langsam aber sicher wird es damit aber nun auch Zeit für den ersten Story-DLC - und der steht unmittelbar bevor.

Ubisoft hatte ja schon häufiger kommuniziert, künftig eher weniger Titel veröffentlichen, diese aber länger mit frischen Inhalten versorgen zu wollen. Auch Assassin's Creed: Odyssey bildet da keine Ausnahme und bekommt nun zwei Monate nach dem Release des Hauptspiels ein erstes neues Story-Kapitel spendiert.

In einer Pressemeldung bestätigte man nun den Release-Termin für die erste Episode der neuen Kampagne namens "Das Vermächtnis der ersten Klinge". Folge 1 trägt den Namen "Gejagt" und erscheint laut dem französischen Publisher am 4. Dezember auf allen verfügbaren Plattformen, sprich PS4, Xbox One und PC. Später folgen zwei weitere Episoden, in denen ihr eure Odyssee fortsetzt und dem legendären Darius begegnet, welcher als Erster die verborgene Klinge der Assassinen führte.

Im Laufe der ersten Episode müsst ihr unter anderem herausfinden, ob Darius eher ein Freund oder ein Feind ist. Dabei begegnet ihr neuen Charakteren, führt spannende Seekämpfe und bekämpft neue Feinde. Im Fokus stehen dabei stets eure Entscheidungen, denn diese beeinflussen eure Beziehungen mit vielfältigen Charakteren. Neue Ausrüstungsgegenstände sind ebenfalls dabei und können angepasst werden; auch neue Spezialfähigkeiten warten auf euch.

Die zweiten weiteren Episoden dieser Story-Kampagne, "Schattenerbe" und "Blutlinie", sollen Anfang 2019 den ersten neuen Handlungsstrang abschließen. Season-Pass-Besitzer erhalten Zugang zur kompletten Reihe sowie zum weiteren DLC "Das Schicksal von Atlantis".