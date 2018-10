Wenn am 05. Oktober Assassin's Creed: Odyssey offiziell in den Läden steht, dann werden Mitglieder bei Twitch Prime exklusive Spielinhalte an die Hand bekommen. Wir verraten euch, was euch insoweit erwartet.

An diesem Freitag steht endlich Assassin's Creed: Odyssey aus dem Hause Ubisoft in den Läden. Wer sich den neuen Action-Blockbuster im antiken Griechenland kauft und zudem auch noch Mitglied bei Twitch Prime ist, der profitiert zusätzlich.

So wurde nun nämlich angekündigt, dass Spieler mit Twitch-Prime-Account das "Aegean Priate Pack" als kostenlosen Bonus erhalten. Der DLC kann ab sofort beansprucht werden, solltet ihr euer Amazon-Prime-Konto mit Twitch verknüpft haben. Zudem solltet ihr auch euren Uplay-Account verknüpft haben.

Was ist enthalten? Wie ihr schon dem Bild weiter oben entnehmen könnt, ist ein seltenes Rüstungs-Set ebenso mit von der Partie, wie ein neuer Skin für euer Schiff im Spiel. Auch ein Theme rund um eine Piraten-Crew sowie ein Skin für euer Mound sind enthalten. Das Angebot kann bis zum 05. Dezember 2018 für eure bevorzugte Plattform beansprucht werden.

