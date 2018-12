Im Herbst dieses Jahres veröffentlichte Ubisoft mit Assassin's Creed: Odyssey einen im antiken Griechenland angesiedelten neuen Ableger der Actionreihe, machte aber einen Bogen um die Switch. Nun könnte das Franchise aber trotzdem womöglich auf der Nintendo-Konsole aufschlagen.

Ausgerechnet der deutsche Händler MediaMarkt sorgte mit einem Produkteintrag nun für ordentlich Spekulationen rund um Assassin's Creed. Im Online-Shop wird dort nämlich nun die sogenannte Assassin's Creed Compilation gelistet, also offensichtlich eine Spielesammlung rund um das Action-Franchise, die bis dato noch nicht offiziell angekündigt wurde.

Die Compilation wird nicht nur für die von der Serie bekannten Plattformen PS4 und Xbox One aufgeführt, sondern auch für die Switch von Nintendo. Damit machen nun natürlich Gerüchte die Runde, wonach Ubisoft die Marke endlich auch auf die Nintendo-Konsole bringen könnte.

Auch einen konkreten Termin führt MediaMarkt mit dem 29. März 2019 bereits an, bleibt ansonsten aber weitere Infos schuldig. Es ist also unklar, welche Titel konkret in der Compilation enthalten sein werden - sollte diese so auch wirklich existieren. Wie gesagt: Eine offizielle Bestätigung steht aktuell noch aus und auch andere Händler sind bis dato nicht auf den Zug aufgesprungen.

Sollte die Assassin's Creed Compilation tatsächlich existieren, so dürfte sich Ubisoft in Anbetracht des vermeintlichen Release-Termins wohl in den kommenden Wochen dazu äußern. Das aktuelle Assassin's Creed: Odyssey steht auf der Switch nicht zur Verfügung, sieht man einmal von einer Cloud-Gaming-Variante ab, die sich auf der Plattform aber nur in Japan streamen lässt.